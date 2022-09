Caixa diz que empréstimo caro pode ser trocado por consignado do Auxílio Brasil: vale a pena?

Não se fala em outra coisa sem ser o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Desde terça-feira (27), quando o governo publicou as regras do crédito, diversos bancos começaram a se movimentar para analisar as propostas e criar suas próprias normas a respeito do assunto. A Caixa Econômica Federal talvez seja uma das primeiras instituições que liberará o dinheiro.

Caixa comenta possibilidade de trocar empréstimo caro

Recentemente, depois de anunciar as regras, a Caixa se pronunciou sobre o assunto e comentou que os beneficiários do Auxílio Brasil, poderão trocar um empréstimo mais caro pelo consignado.

Na prática, isso significa duas coisas:

1 – Você quita uma dívida fazendo outra: isso quer dizer que o beneficiário poderá emprestar o dinheiro do Auxílio Brasil, quitar o empréstimo com parcelas maiores e continuar pagando com outras menores, de até R$ 160.

2 – Você faz um empréstimo no lugar do outro: também pode querer dizer que agora o cliente tem uma opção a mais para emprestar. Ao invés de optar por uma modalidade com juros maiores, o consignado do Auxílio Brasil pode ser a melhor escolha.

Vale a pena fazer a troca?

Se a parcela do seu empréstimo atual for bem maior do que a do novo crédito, pode compensar fazer a troca, desde que o tempo para quitação não seja ainda mais prolongado. Por exemplo: você deve ainda 12 parcelas do seu empréstimo “caro” e está pensando em pagar 24 parcelas mais baratas com o consignado? Talvez acabe pagando um valor ainda maior no futuro.

A melhor saída é conversar com o gerente do banco ou com algum atendente que possa ajudar a calcular qual modalidade oferece a quitação mais rápida.

Quais são as regras para fazer o consignado do Auxílio Brasil?

Vale destacar que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil ainda não foi liberado, mas está prestes a ser. Sendo assim, as regras estabelecidas pelo governo no Diário Oficial da União são:

Regra 1: o empréstimo será calculado com base no valor de R$ 400 (não serão usados os R$ 600 emergenciais que estão sendo pagos até dezembro);

Regra 2: as parcelas do empréstimo poderão comprometer até 40%, ou seja, R$ 160 reais do valor do benefício;

Regra 3: o prazo máximo para quitar o saldo devedor será de 24 meses;

Regra 4: os juros mensais podem chegar até, no máximo, 3,5%;

Regra 5: estão proibidas as cobranças de Taxa de Abertura de Crédito (TAC) ou quaisquer outras taxas administrativas;

Regra 6: não haverá prazo de carência para começar a pagar, já que ele será imediato;

Regra 7: se o benefício for cancelado, o empréstimo não será cancelado e o banco efetuará a cobrança com todo o respaldo legal que já existe;

Regra 8: bancos e instituições financeiras podrão fazer marketing ativo sobre isso;

Regra 9: o beneficiário será o púnico responsável pela dívida;

Regra 10: o dinheiro será liberado em até dois dias úteis;

Regra 11: poderá ser feita a quitação antecipada do empréstimo consignado do Auxílio Brasil a partir do quinto dia de contratação;

Regra 12: todas as informações devem ser passadas ao contratante por meio de um questionário detalhado.

Quanto poderei emprestar com o Auxílio Brasil?

Com base nas normas acima, sabe-se que as parcelas não poderão ser maiores do que R$ 160 e que os juros ficarão em torno de 3,5% ao mês. Além disso, o prazo máximo de pagamento é 24 meses.

Sendo assim, o valor do empréstimo consignado do Auxílio Brasil que irá para o bolso do beneficiário chegará na casa dos R$ 2.6 mil, no máximo. No entanto, essa quantia pode sofrer pequenas variações dependendo da taxa de juros que cada banco vai adotar. Neste caso, seriam pagas 24 parcelas de R$ 160 e valor total da dívida com os juros daria R$ 3.840,00.

Vale reforçar que essa simulação é apenas um exemplo e os valores podem sofrer alterações a depender do cenário e da instituição financeira. Além disso, é preciso lembrar que cada parcela será descontada automaticamente e de forma inevitável do valor do benefício. Sendo assim, a partir de 2023, o beneficiário receberá apenas R$ 240 todos os meses (se ele emprestar com a parcela máxima de R$ 160).

Tenha cuidado para não se endividar e comprometer o Auxílio Brasil

Antes de tomar a decisão, é importante lembrar que o dinheiro a ser emprestado pode resolver diversos problemas imediatos. Porém, ao longo do tempo a situação pode se agravar e os descontos mensais se tornarem um problema.

Sempre consulte os familiares e converse com o agente bancário antes de fazer o seu empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Até o momento, nenhum banco está oferecendo o serviço, mas ele deve ser posto em prática muito em breve.