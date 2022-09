WhatsApp libera recurso inédito para esconder status “online”: confira o passo a passo

O WhatsApp liberou uma nova ferramenta que permite o usuário esconder o status de “online” dentro da plataforma. De um modo bem simples, é possível que a pessoa realize o sonho de navegar pelas mensagens do app de maneira anônima. Pelo menos é isso o que os desenvolvedores descobriram analisando a versão beta do mensageiro.

WhatsApp libera recurso para esconder o status de “online”

Recentemente, o mensageiro mais popular do planeta já havia liberado a possibilidade de gerenciar os contatos que poderiam ver quando você estivesse online. Agora, no entanto, a plataforma lançou o recurso para mais testadores de plantão que estiverem disponíveis dentro da rede da Meta.

Para ter acesso à mudança, é importante ter a versão beta 2.22.21.8 do WhatsApp instalada em seu celular. Ela pode ser baixada na Play Store para celulares Android. Se você não está familiarizado com o tema, trata-se de uma versão exclusiva para teste das novas ferramentas do aplicativo.

Em outras palavras, é um lançamento, mas não é definitivo. A ferramenta de controle do status “online” não pode ser acessada na versão comum e funcional do WhatsApp. Apenas os usuários de testes têm acesso a ela. Contudo, a recente liberação para mais pessoas demonstra que a ferramenta está perto de ser lançado em caráter definitivo.

Como funciona o recurso?

A nova ferramenta funciona de uma maneira bem simples, de acordo com o site especializado em novidades da versões beta, o WABetaInfo. O passo a passo para ter acesso ao controle do status online se faz de seguinte maneira:

Passo 1: acesse o seu perfil dentro do WhatsApp e toque em Conta;

Passo 2: vá até as configurações de privacidade e de preferências;

Passo 3: encontre a opção “Quem pode ver quando eu estou online”;

Passo 4: escolha a opção que mais lhe agrada. É possível decidir entre: “todos”, “meus contatos”, “meus contatos, exceto…”, “ninguém”.

Quando vou pode esconder o status online dentro do WhatsApp?

Ainda não existe nenhuma data para o lançamento oficial, já que o próprio WhatsApp ainda não se pronunciou a respeito da atualização.

Os testadores advertem que, normalmente, nesta fase de testes a ferramenta já encontra-se em rete final e deve ser disponibilizada definitivamente em breve.