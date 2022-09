Auxílio Taxista de R$ 4 mil; veja quem pode receber ainda em outubro

Ao todo, mais de 287 mil taxistas receberam a última parcela do Auxílio Taxista pago pelo governo federal e que será mantido até o dia 31 de dezembro. Os valores começaram a ser repassados no mês de agosto, mas com prestações referentes a julho. Muita gente não sabe, mas dá para receber até R$ 4 mil ainda em outubro.

Como receber R$ 4 mil do Auxílio Taxista ainda em outubro?

De acordo com o Ministério da Cidadania, quase R$ 1 bilhão foram pagos para os trabalhadores da categoria por meio do Auxílio Taxista. Esse benefício está previsto no pacote de ações que inclui o Auxílio Caminhoneiro e a atualização para R$ 600 no valor do Auxílio Brasil.

Participam da folha de pagamento os profissionais que pilotam táxis em todos os municípios brasileiros. Aliás, é responsabilidade das prefeituras enviar o cadastro atualizado dos seus taxistas para receber a quantia de R$ 1 mil os meses até dezembro.

Sendo assim, o taxista deve procurar o poder público municipal de onde mora para procurar seus direitos e enviar a documentação necessária. Só assim será possível ter a quantia em mãos mensalmente.

Veja também: Caixa diz que empréstimo caro pode ser trocado por consignado do Auxílio Brasil: vale a pena?

Nova rodada de pagamentos em outubro

No dia 22 de outubro será pago uma nova rodada de parcelas do Auxílio Taxista no Brasil inteiro. Porém, o cadastro deve ser feito até o dia 10 de outubro pelas prefeituras. Quem ainda não recebeu, mas se cadastrar corretamente até lá, ganhará R$ 4 mil, pois contará com as três últimas parcelas retroativas.

O Benefício Emergencial dos Motoristas de Táxis (BEm Taxista) surgiu como forma de compensar o alto valor dos combustíveis registrados ainda no começo de 2022 em todo o país. Os pagamentos ocorrerão até o final do ano apenas.

Veja também: Benefício para mães soma até R$ 850 por mês em 2022

Confira o calendário do Auxílio Taxista

De acordo com o governo federal, foram separados R$ 2 bilhões para pagar os motoristas da categoria por meio do Auxílio Taxista. Para ter acesso ao dinheiro, o taxista deve ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e alvará de prestação de serviço. Além disso, os motoristas aptos são aqueles que já estavam registrados como taxistas até 31 de maio de 2022.

O calendário de pagamento restante é:

22 de outubro – serão pagas as parcelas retroativas e a 4ª parcela vigente;

26 de novembro – será paga a 5ª parcela vigente;

17 de dezembro – será paga a 6ª parcela vigente.

Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal, dentro do aplicativo bancário Caixa Tem. Eles são transferidos por meio do CPF do motorista e só os proprietários do alvará têm direito a receber.