Google anuncia mudanças! Buscas serão mais “reais” do que nunca

O Google realizou seu evento Search On 22 nessa quarta-feira (28) e apresentou algumas das suas principais novidades. A exibição ocorreu de forma remota pela internet, mas foi possível acompanhar diversas novidades que a empresa está preparando para lançar em breve. Algumas delas já entraram em operação gradativa.

Confira as novidades que o Google anunciou

De acordo com os próprios representantes da empresa, o maior foco do Google está em aumentar a intuitividade de sua navegação. O processo de busca mudou e tende a mudar mais ainda. Em outras palavras, a meta é a de revolucionar a maneira como os internautas encontra as respostas para o que eles buscam.

Mudanças anunciadas para o Google Lens

Um dos recursos mais utilizados e que se popularizou recentemente é o Google Lens. Basta apontar a câmera para algum elemento e realizar sua busca na internet através da imagem. De acordo com a empresa, a ferramenta se tornará ainda mais “inteligente” e vai traduzir imagens de forma natural e perfeitamente integrada.

Assim que o usuário apontar a câmera do celular para uma imagem que possua inscrições em outras línguas, por exemplo, o próprio app mostrará a imagem como se ela estivesse em português ou na linguagem local. Na visão do usuário, a imagem aparecerá traduzida, como se fosse assim naturalmente.

Maps terá mais interatividade

Outra novidade bastante interessante está no aumento da imersão ao utilizar o Google Maps. Os usuários poderão utilizar a câmera do smartphone para pesquisar lugares por meio da ferramenta “Live View”.

Em outras palavras, você poderá apontar a câmera para os lugares de onde está e o buscador vai indicar outras localidades próximas de sua localização, como caixas bancários, restaurantes, farmácias e vários outros tipos.

Vídeos e imagens serão colocados no Maps para que o internauta consiga encontrar os pontos de destaque na região em que está. Isso se aplica não apenas a cidades, mas também a bairros e ruas.

Mais privacidade sobre suas informações

Outra novidade bem interessante anunciada pela big tech está na possibilidade de usar o recurso “Resultados sobre você”. Ele vai permitir excluir informações suas que estejam nos resultados de pesquisa.

Inclusive, o Google disse que pretende disponibilizar uma forma de notificar os usuários sobre informações colocadas a respeito de cada um na plataforma de buscas.

Pesquisas ainda mais dinâmicas no Google

Por fim, o Google afirmou que está aprimorando sua ferramenta de buscas para deixar os resultados ainda mais dinâmicos, relevantes e organizados.

A empresa vai priorizar os conteúdos de maior confiabilidade, originalidade e de relevância. Além disso, haverá uma melhor organização por tópicos.

Para quem gosta de pesquisar produtos para compra, a plataforma começará a mostrar alguns produtos em 360º e conseguirá otimizar a experiência do usuário.