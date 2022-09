Quanto posso emprestar com o Auxílio Brasil? Confira o valor liberado

O governo federal regulamentou o funcionamento do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. De acordo com as regras, os beneficiários poderão usar até 40% do valor do benefício para pagar as parcelas do empréstimo. Além disso, sabe-se que o juro máximo é de 3,5%, ou seja, já dá para ter uma noção de qual será o valor total a ser emprestado.

Quanto vou poder emprestar com o consignado do Auxílio Brasil?

Antes de fazer os cálculos é preciso ressaltar que a parcela será calculada em cima do valor de R$ 400 e não dos atuais R$ 600. Isso ocorre por que o pagamento atual será mantido apenas até o mês de dezembro, depois o Auxílio Brasil será de R$ 400 como antes.

Sendo assim, a parcela máxima que poderá ser descontada do benefício ficou estabelecida em R$ 160. O valor emprestado poderá ser dividido em até 24 vezes. Em outras palavras, o cliente terá dois anos para quitar sua dívida, se assim desejar.

Confira o valor sugerido para o empréstimo do Auxílio Brasil

Com todas essas informações, o valor do empréstimo consignado do Auxílio Brasil que irá para o bolso do beneficiário chegará a R$ 2.6 mil, no máximo. No entanto, essa quantia pode sofrer pequenas variações dependendo da taxa de juros que cada banco vai adotar.

Em uma simulação simples, seria possível firmar o seguinte contrato:

Valor do empréstimo do Auxílio Brasil: R$ 2.600,00;

R$ 2.600,00; Valor das parcelas: R$ 160;

R$ 160; Número de parcelas: 24 (2 anos);

24 (2 anos); Valor total da dívida com os juros: R$ 3.840,00.

Vale reforçar que essa simulação é apenas um exemplo e os valores podem sofrer alterações a depender do cenário e da instituição financeira. Além disso, é preciso lembrar que cada parcela será descontada automaticamente e de forma inevitável do valor do benefício. Sendo assim, a partir de 2023, o beneficiário receberá apenas R$ 240 todos os meses (se ele emprestar com a parcela máxima de R$ 160).

Especialistas apontam risco de endividamento

Antes de tomar a decisão, é importante lembrar que o dinheiro a ser emprestado pode resolver diversos problemas imediatos. Porém, ao longo do tempo a situação pode se agravar e os descontos mensais se tornarem um problema.

Sempre consulte os familiares e converse com o agente bancário antes de fazer o seu empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Até o momento, nenhum banco está oferecendo o serviço, mas ele deve ser posto em prática muito em breve.