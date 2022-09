Como meditar no trabalho? Confira a nova tendência

Você sente que está estressado demais por conta do trabalho e da rotina profissional? Saiba que existe uma maneira que está cada vez mais popular para relaxar e ainda aumentar sua performance na carreira. Trata-se do hábito de meditar no trabalho, o qual está ganhando o mundo como uma ferramenta poderosa de modificação para o bem-estar.

Trabalhar menos não basta para reduzir o estresse

De acordo com os dados de uma pesquisa recente da Gallup, reduzir a carga de trabalho não é o suficiente para amenizar o estresse no corpo. Além disso, essa redução da carga horário também não surte efeitos para o bem-estar ou ajuda a prevenir doenças. Claro que existe um limite do que é trabalhar demais e há ressalvas sobre o tipo de trabalho a ser executado.

Reduzir o tempo de trabalho é parte da mudança, mas está longe de ser a solução completa, afirma a pesquisa. Ela vai mais a fundo e mostra que o modo como os funcionários trabalham é mais decisivo do que por quanto tempo eles ficam na mesma atividade. A maneira como a função laboral é executa demonstra ser decisiva para o esgotamento do ser humano.

Pensando nisso, foi criado um novo modelo de relaxamento que pode ser executado a qualquer dia, mesmo dentro da empresa. Chamado de workflow meditation, o termo significa “meditar no trabalho” ou “meditação do fluxo de trabalho”. Vamos ficar com a primeira tradução.

O que é a prática de meditar no trabalho?

Assim como qualquer processo de meditação, meditar no trabalho significa ampliar o seu senso de localidade e a percepção de seus sentidos. Em outras palavras, você deve ficar e permanecer presente, com atenção plena em tudo o que acontece a sua volta.

Ficar o tempo todo ansioso, pensando em tudo o que deve ser feito e como fazer, além de permanecer com a atenção difusa vai te levar ao limite do estresse. Por sua vez, essa condição pode terminar no que se chama hoje de esgotamento completo ou “burnout”.

Para meditar no trabalho faça o seguinte:

Passo 1: separe alguns momentos de até 5 minutos;

Passo 2: fique na postura mais ereta que conseguir;

Passo 3: concentre seu olhar na mesa ou no chão, mas sem abaixar a cabeça;

Passo 4: respire e inspire lentamente;

Passo 5: não controle seus pensamentos, apenas deixe que eles fluam;

Passo 6: preste atenção na sua respiração;

Passo 7: escute o que acontece em volta de você;

Passo 8: sinta o cheiro do ambiente;

Passo 9: preste atenção na respiração novamente.

Pronto! Faça isso algumas vezes ao dia para começar a sentir as mudanças.