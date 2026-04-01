Globo registra maior audiência em amistosos da Seleção desde 2024

Na noite de terça-feira, 31 de março, a seleção brasileira de futebol conquistou uma vitória convincente sobre a Croácia, com o placar de 3 a 1. A partida foi realizada em Orlando, nos Estados Unidos, e transmitida pela TV Globo, que registrou seu melhor desempenho em amistosos da equipe nacional desde junho de 2024.

Em São Paulo, a transmissão alcançou 27 pontos de audiência, correspondente a 46% de participação no público. Este resultado é um recorde para 2026, além de representar um crescimento significativo de 13% em comparação com a média das quatro terças-feiras anteriores. Entre os jovens de 12 a 34 anos, o aumento foi ainda mais expressivo, chegando a 33%.

O sucesso do amistoso também teve um impacto positivo na programação da noite. Na capital paulista, entre 18h e 24h, a emissora registrou 22 pontos de audiência e 39% de participação, marcos que indicam seu melhor resultado no período este ano.

No Rio de Janeiro, a partida foi narrada por Luis Roberto, com comentários de Júnior e Denilson. A audiência subiu para 29 pontos, o que equivale a 45% de participação. Em relação às quatro terças-feiras anteriores, a audiência da faixa aumentou em 4%.

Esses números são especialmente significativos para o mercado publicitário, já que, em 2026, cada ponto de audiência representa 78.781 domicílios sintonizados. Com esses dados, a Globo não apenas solidifica seu desempenho nas transmissões da seleção, mas também ressalta o valor comercial destas exibições, mesmo em jogos amistosos, que atraem grande interesse do público.