Lula afirma que guerra contra o Irã é desnecessária e falsa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou críticas em relação à guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã, chamando o conflito de “desnecessário”. Durante uma entrevista em Fortaleza nesta quarta-feira (1º), Lula contestou as justificativas apresentadas pelos dois países sobre o suposto desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã, afirmando que essa alegação é “mentirosa”.

Ele recordou uma visita ao Irã em 2010, quando, como presidente, negociou um acordo que permitia ao país enriquecer urânio para fins pacíficos, semelhantes aos métodos utilizados pelo Brasil. No entanto, segundo Lula, esse acordo não foi aceito pelos EUA e pela União Europeia. Além disso, ele argumentou que não há armas nucleares no Irã e que a divergência política entre as nações não deveria resultar em guerra. Lula enfatizou a importância do Irã, um país com quase 100 milhões de habitantes e rica tradição cultural.

### Preocupações com o Preço do Diesel

Além de abordar a situação no Irã, Lula também manifestou sua preocupação com o aumento do preço do diesel no país. Ele destacou que o Brasil depende da importação de 30% do diesel que consome. A alta do preço do petróleo no mercado internacional tem gerado impactos significativos, especialmente no transporte rodoviário de cargas, refletindo nos preços de alimentos e outros produtos.

O presidente afirmou que o governo está ativamente monitorando os preços e tomando medidas para evitar aumentos abusivos. Ele mencionou a colaboração com a Polícia Federal e os Procons estaduais na fiscalização dos preços. Lula ressaltou a necessidade de rigor em relação a práticas abusivas no setor.

Em relação às recentes mudanças na estrutura de preços, Lula fez uma comparação com a época em que a BR Distribuidora era estatal, afirmando que, na ocasião, os preços reduzidos da Petrobras eram repassados diretamente aos consumidores.

O governo federal planeja anunciar uma medida provisória que prevê um subsídio ao diesel importado, com um desconto de R$ 1,20 por litro. Essa informação foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que comentou que a expectativa é garantir a adesão de todos os estados à proposta antes da publicação. O subsídio, que terá um custo total de R$ 3 bilhões, será dividido igualmente entre a União e os estados, buscando mitigar a alta dos combustíveis e evitar desabastecimento.

### Um Mês de Conflito

Por fim, Lula mencionou que a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã já dura um mês, sem sinal de um acordo que possa encerrar o conflito. Durante esse tempo, diversas autoridades iranianas foram mortas, incluindo o líder supremo Ali Khamenei. O conflito também levou ao fechamento do Estreito de Ormuz, uma importante rota de transporte de petróleo, onde passa cerca de 20% do petróleo comercializado globalmente. Isso resultou em um aumento de aproximadamente 50% no preço do barril de petróleo, além de levantar preocupações ambientais e climáticas associadas à guerra.