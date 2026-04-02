Gabriela Duarte e Zezé Polessa recordam ‘Top Model’ no ‘Caldeirão’

No programa “Caldeirão com Mion” deste sábado, dia 4, a atração comemorará os 40 anos do álbum “Cabeça Dinossauro”, considerado um marco do rock brasileiro. A edição promete ser especial, reunindo lembranças que atravessam gerações através de reencontros de elenco e apresentações musicais.

Os integrantes da banda Titãs, Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto, estarão no palco para lembrar as canções que marcaram a carreira do grupo e a história do rock no Brasil. A presença dos Titãs tem como objetivo não apenas celebrar a obra, mas também resgatar a memória afetiva dos fãs, proporcionando um momento de nostalgia na televisão.

O programa também irá revisitar a teledramaturgia com o quadro “TV Teca”, que traz de volta a novela “Top Model”, exibida entre 1989 e 1990. As atrizes Gabriela Duarte e Zezé Polessa participarão para recordar seus personagens, Olivia e Naná, que ainda são lembrados carinhosamente pelo público. A novela foi notável por sua linguagem popular e forte identificação com a juventude da época, além de marcar a estreia do autor Antonio Calmon.

Para enriquecer ainda mais essa lembrança, Igor Lage, que interpretou John Lennon na trama, também participará do reencontro. Sua presença reforça a intenção do programa de conectar antigos sucessos da emissora com o público atual.

Apresentado por Marcos Mion e com direção artística de Bernardo Portugal, “Caldeirão com Mion” visa transformar a nostalgia em um atrativo para a audiência. A produção é elaborada por Tatynne Lauria e Matheus Pereira, sob a supervisão de Monica Almeida. Com essa combinação de música e memória, o programa busca engajar os telespectadores, utilizando lembranças consolidadas no imaginário popular.