Números consolidados de 30 de março de 2026

Na segunda-feira, 30 de março de 2026, as audiências de programas de televisão revelaram dados interessantes sobre a programação no Brasil. A novela “Avenida Brasil”, que voltou à grade do programa “Vale a Pena Ver de Novo”, conquistou quase 16 pontos de audiência, reafirmando sua popularidade com os telespectadores.
Outro destaque do dia foi a novela “Três Graças”, que repetiu seu melhor desempenho recente, mostrando que continua a atrair um bom público. Já “Coração Acelerado” começou a semana em ascensão, recuperando-se de uma queda que ocorreu no fim de semana anterior.
No cenário de programas jornalísticos, o “Se Liga, Brasil” teve um desempenho superior ao “Balanço Geral”, garantindo ao SBT o segundo lugar na audiência. Na disputa pelo terceiro lugar, o “Jornal da Band” manteve uma vantagem confortável sobre o “SBT Brasil”.
Abaixo estão as audiências consolidadas de alguns dos principais programas exibidos na segunda-feira:
- Hora 1: 4,5 pontos
- Bom Dia SP: 8,0 pontos
- Bom Dia Brasil: 8,5 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,9 pontos
- Mais Você: 7,7 pontos
- SP1: 10,2 pontos
- Globo Esporte: 10,4 pontos
- Jornal Hoje: 10,6 pontos
- Edição Especial – Terra Nostra: 11,2 pontos
- Sessão da Tarde – Shrek para Sempre: 9,8 pontos
- SPTV: 11,4 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 14,1 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil: 15,7 pontos
- A Nobreza do Amor: 17,9 pontos
- SP2: 20,7 pontos
- Coração Acelerado: 21,2 pontos
- Jornal Nacional: 25,1 pontos
- Três Graças: 25,8 pontos
- Big Brother Brasil 26: 18,4 pontos
- Tela Quente – Cine BBB: Sonho de Arrocha: 10,6 pontos
- Jornal da Globo: 7,0 pontos
- Rede BBB: 5,8 pontos
- Novelas da Madrugada: 4,8 pontos
- Comédia na Madruga – Vai Que Cola: 3,7 pontos
Em relação a outros canais:
- Balanço Geral Manhã: 1,5 pontos
- Fala Brasil: 2,8 pontos
- Hoje em Dia: 3,1 pontos
- Cidade Alerta SP: 8,0 pontos
- Jornal da Record: 7,1 pontos
- Coração de Mãe: 5,8 pontos
O SBT também registrou os seguintes índices:
- Se Liga, Brasil: 1,8 pontos
- Fofocalizando: 2,5 pontos
- SBT Brasil: 2,7 pontos
- Programa do Ratinho: 3,5 pontos
Os dados de audiência são oferecidos como uma referência importante para o mercado publicitário, e este ano, cada ponto de audiência corresponde a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, o que demonstra a relevância dos números para a indústria de entretenimento e comunicação.