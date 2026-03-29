‘BBB 26’ impulsiona audiência de ‘Em Família com Eliana’

A emissora Globo voltou a exibir uma edição extra do programa “Big Brother Brasil 26” para ajudar a alavancar a audiência de “Em Família com Eliana”. Essa estratégia ocorreu após uma fase de instabilidade nas visualizações do programa de auditório. De acordo com dados preliminares, “Em Família” conseguiu superar a média de audiência da semana anterior, quando teve 8 pontos.

Neste domingo, a exibição de “Em Família com Eliana” ocorreu em um horário diferente, devido a ajustes na programação do futebol. O programa entrou no ar mais tarde e, logo após, foi transmitido o “Domingão com Huck”, que desta vez foi realizado em homenagem aos “Melhores do Ano”.

O episódio de “Em Família” contou com a participação de artistas conhecidos. As irmãs Maíara e Maraísa, a atriz Flávia Alessandra e o apresentador Otaviano Costa participaram como jurados de um game show. Além disso, o cantor Nattan também esteve presente em uma entrevista dentro do programa.

Na disputa de audiência, entre 15h28 e 17h05, a Globo alcançou 9,5 pontos, liderando o horário. O programa “Domingo Legal”, exibido pelo SBT, ficou em segundo lugar com 6 pontos. Já a Record, com os programas “Boom!” e “Acerte ou Caia!”, ficou em terceiro, com 4 pontos. Vale lembrar que esses números ainda são preliminares e podem ser ajustados quando os dados finais forem divulgados. Em São Paulo, cada ponto de audiência equivale a aproximadamente 78.781 lares sintonizados.

Com a exibição extra do “BBB 26”, a Globo busca fortalecer a programação de Eliana em um momento em que os índices podem estar oscilando, visando prevenir novos recordes negativos para os domingos à tarde.

“Em Família com Eliana” é dirigido por Geninho Simonetti, com produção de Polly Silva e roteiro final de Raq Affonso, sob a supervisão de Monica Almeida na direção de gênero.