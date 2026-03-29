Maduro afirma que está ‘bem’ em meio à crise atual

O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou estar “bem” em uma mensagem publicada nas redes sociais no sábado, 28 de março. Esta foi a primeira comunicação dele desde que foi detido e levado aos Estados Unidos, onde enfrenta um processo judicial por acusações relacionadas ao narcotráfico.

Maduro foi capturado em uma operação militar das autoridades americanas no dia 3 de janeiro, que incluiu bombardeios na capital venezuelana, Caracas. Ele e sua esposa, Cilia Flores, também detida na mesma ação, estão presos em uma penitenciária de segurança máxima localizada no Brooklyn, Nova York.

Na última quinta-feira, Maduro e Flores compareceram a um tribunal federal em Nova York. Durante a audiência, o juiz rejeitou o pedido da defesa para que as acusações contra eles fossem arquivadas. Atualmente, o ex-presidente se encontra isolado em uma cela, sem acesso a internet ou a jornais. Ele tem direito a uma hora por dia no pátio e pode se comunicar com familiares e advogados por telefone, limitado a 15 minutos.

A mensagem de Maduro foi divulgada nas redes sociais X e Telegram. Antes da publicação, ele havia apenas contado os dias de sua detenção. Seu filho, Nicolás Maduro Guerra, conhecido como “Nicolasito”, afirmou em eventos públicos que o pai se encontra bem, tranquilo e fazendo exercícios na prisão.

Na sua mensagem, Maduro expressou que ele e sua esposa estão “firmes, serenos e em oração permanente”, especialmente com a aproximação da Semana Santa, uma data significativa para os católicos venezuelanos. Ele agradeceu pelo apoio recebido, ressaltando que as comunicações, mensagens e orações dos apoiadores estão fortalecendo seu espírito.

Enquanto isso, Delcy Rodríguez, que assumiu a liderança interina após a queda de Maduro, não comentou a mensagem dele, assim como a maioria de seus ministros. Rodríguez governa sob intensa pressão do governo americano e tem promovido mudanças significativas na administração, distanciando-se das práticas do antigo governo. Embora tenha evitado abordar o julgamento em Nova York em seus discursos, ela pediu orações por Maduro e Flores em um evento recente com lideranças evangélicas.