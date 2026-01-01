Reprise de ‘Rainha da Sucata’ omite cenas de violência contra a mulher

A Globo está realizando edições na novela “Rainha da Sucata”, que está sendo reprisada atualmente. Essas mudanças visam remover cenas que podem ser vistas como problemáticas no contexto atual, especialmente aquelas que mostram violência contra mulheres. Na última terça-feira (30), uma cena em que a protagonista Maria do Carmo, interpretada por Regina Duarte, seria agredida por Edu, vivido por Tony Ramos, foi retirada da exibição. Na cena original, após uma discussão, Maria do Carmo recebia um tapa no rosto, um momento importante para o desenvolvimento da trama.

Além dessa cena, outra sequência em que a tensão entre os personagens quase leva a mais um ato de agressão foi igualmente eliminada. Essa decisão reflete uma nova diretriz da emissora, que busca evitar a normalização da violência contra mulheres, mesmo em produções mais antigas.

Desde que a novela retornou ao ar em novembro, sua audiência tem sido inferior à de reprises anteriores. Em média, “Rainha da Sucata” tem registrado 12,5 pontos, enquanto outras novelas, como “A Viagem” e “Tieta”, alcançaram 16,8 e 15,8 pontos, respectivamente, em exibições anteriores.

Com a pressão para melhorar os índices de audiência, a direção da emissora decidiu acelerar o ritmo da novela, promovendo cortes que condensam a narrativa. Agora, estão sendo exibidos dois ou três episódios iniciais em um único dia, o que diminui consideravelmente o tempo total da novela na grade de programação. Na quarta-feira (31), foi possível observar que a edição já estava no conteúdo do capítulo 74 da versão original, embora apenas o capítulo 45 tenha sido veiculado na reprise.

Essa audiência abaixo do esperado também está refletindo na programação subsequente. “Êta Mundo Melhor”, que é exibida logo após “Rainha da Sucata”, passou a ter uma média de 17 pontos, uma queda em relação às 20 pontos registradas durante a exibição de “A Viagem”.

A revisão das práticas de edição e exibição evidencia um esforço da emissora em alinhar conteúdos mais antigos com padrões atuais de responsabilidade e sensibilidade social, enquanto enfrenta o desafio de manter a audiência em níveis semelhantes aos do passado.