Imposto de Renda 2026: Comece a organizar os recibos agora

Receita Federal deve manter novas faixas de isenção; organização antecipada de documentos evita a queda na “malha fina” em março.

Embora o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 comece apenas em março, a organização deve começar agora, em janeiro. O ano de 2025 foi marcado por ajustes nas faixas de isenção, e muitos contribuintes que antes não declaravam podem passar a ser obrigados a prestar contas à Receita Federal devido ao aumento do rendimento médio ou ganhos extras com investimentos.

A “malha fina” da Receita está cada vez mais tecnológica, cruzando dados de cartões de crédito, compras de imóveis e gastos em saúde de forma instantânea. Por isso, qualquer erro na digitação de um valor ou a falta de um recibo pode travar a sua restituição por meses.

O que guardar para deduzir no imposto

As despesas dedutíveis são aquelas que diminuem a base de cálculo do imposto, podendo aumentar o valor que você recebe de volta. Em 2026, os limites para educação e dependentes continuam vigentes, mas os gastos com saúde permanecem sem teto de dedução, desde que comprovados.

Documentos essenciais para organizar:

Recibos Médicos: Consultas, exames, dentistas e planos de saúde (guarde notas fiscais com CPF).

Consultas, exames, dentistas e planos de saúde (guarde notas fiscais com CPF). Educação: Mensalidades de creches, escolas e faculdades (não vale curso de idiomas ou informática).

Mensalidades de creches, escolas e faculdades (não vale curso de idiomas ou informática). Imóveis e Carros: Comprovantes de compra, venda ou financiamento realizados em 2025.

Comprovantes de compra, venda ou financiamento realizados em 2025. Informe de Rendimentos: Documento fornecido pela sua empresa ou banco a partir de fevereiro.

Novas regras de isenção e simplificação

O governo tem trabalhado para simplificar a declaração pré-preenchida. Ao utilizar sua conta Gov.br (nível Prata ou Ouro), muitos dados já aparecem preenchidos no programa da Receita, restando ao contribuinte apenas conferir e validar.

Fique atento à nova tabela de isenção. Com a valorização do salário mínimo, as faixas salariais que ficam isentas foram atualizadas para não penalizar quem ganha pouco. Estar informado sobre essas mudanças evita pagamentos indevidos e garante que você exerça seu direito de não ser tributado injustamente.