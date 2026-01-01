Renovação da CNH 2026: Prazos, valores e novas regras médicas

Motoristas com carteira vencendo em janeiro devem ficar atentos ao fim dos prazos emergenciais; exames toxicológicos continuam obrigatórios para categorias C, D e E.

O ano de 2026 começa com um alerta para milhares de condutores brasileiros que adiaram a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com o fim definitivo de todas as prorrogações causadas pelos anos anteriores, o prazo de 30 dias após o vencimento voltou a ser rigorosamente fiscalizado. Se a sua CNH vence em janeiro de 2026, o planejamento para a renovação deve começar agora.

O processo de renovação em 2026 está mais digital, mas ainda exige a etapa presencial para os exames de aptidão física e mental. Além disso, os valores das taxas estaduais sofreram reajustes baseados na inflação, tornando o processo um pouco mais caro para o bolso do motorista.

Validade da CNH conforme a idade

A validade da CNH em 2026 segue a regra estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro. É essencial conferir a data no verso do seu documento ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Motoristas com menos de 50 anos: Validade de 10 anos.

Validade de 10 anos. Motoristas entre 50 e 69 anos: Validade de 5 anos.

Validade de 5 anos. Motoristas com 70 anos ou mais: Validade de 3 anos.

Esses prazos podem ser reduzidos a critério do médico examinador, caso seja detectada alguma condição de saúde que exija monitoramento em menor tempo.

O Exame Toxicológico e Multas

Para os motoristas das categorias C, D e E, a exigência do exame toxicológico periódico continua sendo um ponto de atenção. Não realizar o exame dentro do prazo estabelecido gera a chamada “multa de balcão”, que é aplicada no momento da renovação ou em fiscalizações de trânsito, com valor elevado e suspensão do direito de dirigir.

Para renovar, o condutor deve acessar o site do Detran de seu estado, emitir a guia de pagamento (DUDA ou taxa de renovação), agendar a foto e o exame médico. Após a aprovação, a CNH digital é liberada em poucos dias no celular, enquanto o documento físico é enviado pelos Correios para o endereço cadastrado.