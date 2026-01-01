Mega da Virada 2025: veja os números sorteados para ganhar

A Mega da Virada de 2025 foi sorteada na manhã desta quinta-feira, dia 1º, após um adiamento que ocorreu na quarta-feira devido a problemas operacionais. Este concurso, de número 2955, teve um prêmio histórico confirmado em R$ 1,09 bilhão, o maior valor já oferecido em uma loteria no país.

Além da Mega da Virada, os sorteios programados para Quina, Lotofácil, +Milionária, Lotomania e Super Sete, que seriam realizados às 17h, também foram adiados. O sorteio da Mega da Virada ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube às 10h. O público pode acompanhar os números sorteados através do site Loterias Caixa.

As dezenas sorteadas foram: 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59. A Caixa Econômica Federal ressaltou que o prêmio não acumula. Se não houver apostas que acertem todos os seis números, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem a quina.

Durante a quarta-feira, a Caixa registrou uma alta demanda, com o volume de apostas alcançando picos de 120 mil transações por segundo. Esse fluxo sem precedentes foi o motivo do adiamento, pois foram feitos ajustes operacionais para garantir a estabilidade dos sistemas.

O resultado final revelou que o prêmio principal foi dividido entre 8 apostas, com cada vencedor recebendo aproximadamente R$ 136,4 milhões. Além disso, 2.201 apostas conseguiram acertar a quina e cada uma delas ganhou cerca de R$ 65,9 mil.

Esta Mega da Virada 2025 será lembrada não só pelo seu prêmio recorde, mas também pela grande quantidade de participantes, que fez história nas loterias brasileiras.