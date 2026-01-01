Globo busca proposta para Ticiane Pinheiro após saída da Record

A saída de Ticiane Pinheiro da Record, ocorrida no dia 31 de janeiro, abre oportunidades para novas negociações com a Globo. Desde que encerrou seu contrato com a antiga emissora, a apresentadora se tornou um alvo de interesse para o conglomerado, que está desenvolvendo uma proposta para apresentá-la ainda neste mês.

A Globo enxerga em Ticiane um perfil atraente, especialmente para suas ações de publicidade digital. Com quase 10 milhões de seguidores nas redes sociais, sua imagem é considerada valiosa para o ViU, o setor da emissora que conecta influenciadores a campanhas publicitárias. A experiência de Ticiane, principalmente no programa ‘Hoje em Dia’, destaca sua habilidade em atrair grandes marcas para ações de merchandising e campanhas voltadas ao público das classes populares, o que é um ativo importante para a emissora.

Além disso, os planos da Globo incluem um formato para Ticiane que poderia ser inspirado em acordos feitos com outras apresentadoras, como Eliana. A ideia é consolidar a presença dela tanto na TV aberta quanto no GNT, canal que já demonstrava interesse em seu perfil para projetos de entretenimento antes mesmo dessa movimentação.

A decisão de Ticiane de deixar a Record também foi motivada pela ascensão de seu marido, César Tralli, que se tornou apresentador do ‘Jornal Nacional’. Com isso, a apresentadora decidiu se mudar para o Rio de Janeiro, levando suas duas filhas, incluindo uma do casamento com Tralli, para acompanhar essa nova fase familiar.

Ticiane Pinheiro estava na Record desde 2005, onde construiu uma carreira diversificada. Ela começou como atriz na novela ‘Cidadão Brasileiro’ em 2006, participou do reality ‘Simple Life: Mudando de Vida’ no ano seguinte e, posteriormente, destacou-se no ‘Programa da Tarde’ e, mais recentemente, no ‘Hoje em Dia’, onde ficou entre 2015 e 2024.

Com a possibilidade de uma nova parceria, a Globo aposta na capacidade de Ticiane em fortalecer a conexão entre publicidade, influência digital e presença em várias plataformas, seguindo as tendências do entretenimento brasileiro.