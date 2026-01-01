Réveillon 2026 no Rio de Janeiro: Guia de sobrevivência e segurança

Copacabana espera receber 2 milhões de pessoas; esquema de segurança e transporte terá bloqueios especiais a partir desta tarde.

O Réveillon de Copacabana em 2026 promete ser um marco histórico. Com 12 palcos espalhados pela orla e uma queima de fogos que deve durar 12 minutos, a estrutura montada pela prefeitura visa bater recordes de público. No entanto, encarar uma multidão de 2 milhões de pessoas exige que o morador ou turista siga regras estritas de mobilidade e segurança.

Desde as primeiras horas desta terça-feira, o trânsito nos acessos ao bairro de Copacabana já sofre alterações. Ônibus e carros particulares têm horários limite para circulação, e o uso do transporte público, especificamente o metrô, é a única via garantida para quem possui os bilhetes especiais adquiridos previamente.

Esquema de Transporte e Bloqueios

O metrô operará com esquema de cartões especiais. Quem não comprou antecipadamente não conseguirá embarcar após as 19h de hoje. As estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo são as principais portas de entrada, mas o fluxo é controlado por grades para evitar pisoteamentos e garantir a segurança nas plataformas.

Dicas de Mobilidade:

Vá cedo: O pico de lotação ocorre entre 20h e 22h.

O pico de lotação ocorre entre 20h e 22h. Volta planejada: Os trens de volta começam a circular com maior frequência logo após a 0h, mas as filas costumam ser longas até as 3h da manhã.

Os trens de volta começam a circular com maior frequência logo após a 0h, mas as filas costumam ser longas até as 3h da manhã. Táxis e Aplicativos: Haverá áreas de embarque específicas longe da orla para facilitar a saída, mas prepare-se para tarifas dinâmicas elevadas.

Segurança e Itens Proibidos

Para garantir uma festa pacífica, a Polícia Militar utilizará câmeras de reconhecimento facial e drones. É proibido levar garrafas de vidro para a areia, assim como objetos cortantes ou fogos de artifício particulares. A recomendação é levar bebidas em recipientes de plástico ou latas.

Mantenha seus pertences, como celulares e carteiras, em “doleiras” por dentro da roupa. Evite ostentar joias ou câmeras caras em áreas de grande aglomeração. Em caso de emergência, procure as torres de monitoramento da PM ou os postos médicos espalhados pela areia. O Réveillon é um momento de celebração, e a prevenção é o melhor acessório para começar 2026 com o pé direito.