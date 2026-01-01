Atores e humoristas estreiam disputa no ‘Domingo Legal’

O ano de 2026 traz novidades para a programação do SBT com a nova edição do “Domingo Legal”, apresentado por Celso Portiolli. O programa, que é uma referência em entretenimento, está investindo em um formato de competições e desafios para engajar os telespectadores.

Um dos destaques dessa temporada é o retorno do famoso quadro “Passa ou Repassa”. Nesta versão, duas equipes compostas por figuras conhecidas da televisão competem em provas que envolvem estratégia, conhecimentos gerais e, claro, as tradicionais tortadas. De um lado, o time azul é formado por Bárbara Bruno, Wagner Santisteban e Adriana Alves. Do outro, a equipe amarela conta com Wellington Muniz, Criss Paiva e Rodrigo Capella. A expectativa é que a rivalidade entre os grupos traga momentos engraçados e tensões até o fim das competições.

Além do “Passa ou Repassa”, o programa vai trazer o quadro “De Quem é Essa Mansão?”. Neste segmento, Celso Portiolli se une à personagem Mileyde, interpretada por Marlei Cevada, e ao personagem Fala Silva, de Pedro Manso. Juntos, eles visitam algumas das casas mais luxuosas do país, em uma busca por pistas que revelem quem são os proprietários dos imóveis.

Duas novas atrações dentro do programa vão ampliar o leque de jogos. “Quem Arrisca Ganha Mais” contará com duplas competindo por prêmios que podem chegar a R$ 100 mil. Os participantes precisam fazer escolhas estratégicas que testarão seus conhecimentos. Já “Até Onde Você Chega?” combina sorte e coragem para descobrir quem pode se tornar milionário.

O “Domingo Legal” permanece no ar aos domingos, começando sempre às 11h15. Com essas novidades, o SBT aposta em um formato que une competição e diversão, buscando atrair ainda mais a atenção do público.