Arminda supera desafios em noite tensa com Joaquim em ‘Três Graças’

Em um capítulo emocionante de “Três Graças”, que vai ao ar no dia 17 de janeiro, a história de Arminda, interpretada por Grazi Massafera, e Joaquim, vivido por Marcos Palmeiras, ganha novos contornos. O clima de tensão entre os dois se intensifica durante uma feroz tempestade, quando Arminda decide procurar Rau, seu filho, que desapareceu após fugir de casa. Durante sua busca, ela acaba se abrigando com Joaquim no galpão de um ferro-velho.

A angústia emocional de Arminda é palpável, pois, além de lidar com o desaparecimento de Rau, ela descobre que o jovem está vivendo nas ruas e foi acolhido por Lígia, ex-cuidadora de sua avó. Enquanto procura resolver essa situação, Arminda se depara com a oferta de abrigo de Joaquim. O encontro inesperado entre eles, em meio à tempestade, leva a um momento decisivo: o primeiro beijo.

Esse beijo representa uma mudança significativa na narrativa, trazendo uma nova dimensão ao relacionamento de Arminda. A química entre eles se torna evidente, e a noite de intimidade que se segue promete complicar ainda mais a trama. Joaquim, por sua vez, adormece, dando a Arminda a oportunidade de investigar o espaço. Ao iluminar o galpão com seu celular, ela reconhece uma cortina de sua casa entre os objetos, o que sugere uma conexão com recentes furtos na vizinhança.

Entretanto, sua curiosidade não passa despercebida. Joaquim a flagra enquanto ela examina uma estátua das Três Graças e começa a desconfiar de suas intenções. Para ela, a situação se agrava quando Joaquim a expulsa do local de forma abrupta, levando-a até um ponto de táxi com uma atitude fria.

De volta à sua rotina com Ferette, Arminda se vê incapaz de esquecer Joaquim e a intensa experiência que viveram juntos. Em uma cena posterior, ela percebe o cheiro do dono do ferro-velho em seu quarto, o que a faz recordar do momento que tiveram. À medida que as relações se complicam, o triângulo amoroso entre Arminda, Joaquim e Ferette começa a esquentar, aumentando a expectativa do público.

“Três Graças” é produzida por Gustavo Rebelo e Silvana Feu, com a criação de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, e direção artística de Luiz Henrique Rios. A novela continua a prender a atenção dos telespectadores e promete muitos desdobramentos até sua conclusão, prevista para maio de 2026, quando será substituída pela novela “Quem Ama, Cuida”.