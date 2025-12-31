Secretário de Saúde de Campo Grande planeja melhorias para 2025

Marcelo Vilela Assume Secretaria Municipal de Saúde com Orçamento de R$ 2,2 Bilhões para 2026

A partir de 1º de janeiro, o médico urologista Marcelo Luiz Brandão Vilela retornará ao cargo de Secretário Municipal de Saúde de Campo Grande. Vilela já havia exercido a função anteriormente, de janeiro de 2017 a março de 2019, e acredita que a saúde no município enfrenta desafios significativos, mas que a situação atual é melhor em comparação ao cenário encontrado quando assumiu pela primeira vez.

O novo secretário, filiado ao Progressistas (PP) e parceiro político da prefeita Adriane Lopes, destacou a importância de suas experiências anteriores e está disposto a aplicar seus conhecimentos médicos e de gestão para melhorar os serviços de saúde. Ele afirmou: “Sou médico, sei bem o que é o sofrimento. A gente vê a necessidade da população e quer ajudar. Naquela época, não havia medicação, e nosso almoxarifado não tinha estoque.”

Na gestão de 2017, Campo Grande enfrentava uma grave crise de abastecimento de medicamentos, com faltas recorrentes. Atualmente, Vilela reconhece que a situação é semelhante, mas acredita que é possível resolvê-la com eficiência, chamando a regularização do fornecimento de remédios como uma de suas prioridades.

A estratégia para solucionar esses problemas envolve o estabelecimento de um diálogo aberto com diferentes setores da saúde. Assim que assumir o cargo, ele planeja realizar reuniões com equipes da secretaria e representantes de sindicatos, incluindo médicos, dentistas e enfermeiros, além de membros do Conselho Municipal de Saúde. “Quero conversar com todo mundo”, enfatizou Vilela.

A mudança na liderança da Sesau aconteceu em um momento delicado, após uma gestão provisória que gerou algumas tensões políticas, especialmente devido à criação de um Comitê Gestor da Saúde. Vilela elogiou o trabalho realizado pelo comitê e destacou que ele continuará colaborando com a secretaria até março de 2026.

Sobre o orçamento, a saúde receberá uma parcela significativa de R$ 2,2 bilhões de um total de R$ 6,9 bilhões previstos para o município em 2026. Vilela alertou que, apesar do montante, os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) são limitados e que é necessário um planejamento inteligente para a distribuição desses fundos, especialmente devido ao subfinanciamento que afeta a saúde pública no Brasil.

O novo secretário tem formação em Medicina pelas Faculdades Integradas Severino Sombra e é doutor em Urologia pela Universidade Federal de São Paulo, com pós-doutorado em Urologia Pediátrica na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Vilela reafirmou seu compromisso em trabalhar para que a saúde pública melhore sob sua gestão: “Se Deus quiser, vamos conseguir melhorar a Saúde.”