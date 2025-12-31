Verão 2026: especialistas alertam para riscos de desidratação

Com as altas temperaturas registradas em dezembro, cuidados com alimentação e exposição solar devem ser redobrados para evitar complicações.

O verão de 2026 começou com recordes de temperatura em diversas regiões do Brasil. Com os termômetros ultrapassando facilmente os 35°C em muitas capitais, o cuidado com a saúde deixa de ser apenas uma questão estética e passa a ser uma necessidade médica. Durante as festas de Réveillon e o período de férias em janeiro, a mudança na rotina e a exposição prolongada ao sol podem causar problemas que vão desde uma simples queimadura até quadros graves de insolação.

Médicos e especialistas alertam que o corpo humano gasta muito mais energia e líquidos para manter a temperatura interna estável sob calor intenso. Por isso, a prevenção é o melhor caminho para aproveitar a estação sem precisar interromper as férias com visitas indesejadas ao pronto-socorro.

A importância da hidratação e sinais de alerta

A regra básica de beber dois litros de água por dia pode não ser suficiente em dias de calor extremo. Quando suamos, perdemos não apenas água, mas também eletrólitos essenciais como sódio e potássio. A recomendação em 2026 é manter a hidratação constante, mesmo quando não se sente sede, já que a sede já é um sinal tardio de que o corpo está desidratado.

Sinais de desidratação para ficar atento:

Boca seca e cansaço excessivo;

Dor de cabeça constante e tontura;

Urina de cor escura e com odor forte;

Diminuição da elasticidade da pele.

Além da água mineral, o consumo de água de coco e sucos naturais de frutas é altamente recomendado. Evite o excesso de bebidas alcoólicas, pois o álcool tem efeito diurético, o que acelera a perda de líquidos e pode agravar quadros de desidratação durante festas ao ar livre.

Proteção solar e prevenção ao câncer de pele

A exposição solar sem proteção é o principal fator de risco para o câncer de pele, o tipo de câncer mais comum no Brasil. Em 2026, com os índices de radiação ultravioleta atingindo níveis alarmantes, o uso do filtro solar com FPS mínimo de 30 é obrigatório.

Dicas para uma exposição segura:

Horários críticos: Evite o sol entre 10h e 16h, quando a radiação UVB é mais intensa. Reaplicação: O protetor deve ser reaplicado a cada duas horas ou após sair da água. Acessórios: Use chapéus, óculos de sol com proteção UV e, se possível, roupas com tecnologia de proteção solar. Crianças e Idosos: Estes grupos possuem a pele mais sensível e desidratam com mais facilidade; o monitoramento deve ser dobrado.

Cuidados com a alimentação e viroses

O calor acelera a proliferação de bactérias nos alimentos, aumentando os casos de intoxicação alimentar e viroses gastrointestinais. Durante o verão, é comum o consumo de lanches em praias ou locais sem o devido controle higiênico.

Dê preferência a alimentos leves, como saladas, frutas e carnes magras, que são mais fáceis de digerir. Alimentos que contêm maionese, ovos crus ou que precisam de refrigeração constante devem ser evitados em ambientes externos. Caso apresente sintomas como vômito, diarreia e febre, a orientação é buscar hidratação oral imediata e procurar assistência médica se os sintomas persistirem por mais de 24 horas.