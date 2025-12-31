Globoplay amplia catálogo em janeiro com estreias e novidades

Em janeiro de 2026, o serviço de streaming Globoplay implementará uma nova estratégia para aumentar suas opções de programação e melhorar a experiência dos usuários. O principal destaque será a 26ª edição do reality show “Big Brother Brasil”, que terá início no dia 12 de janeiro. Esta temporada trará uma cobertura inovadora, permitindo que os telespectadores acompanhem cinco “casas de vidro” localizadas em diferentes cidades: São Caetano do Sul, Brasília, Salvador, Manaus e Porto Alegre. A transmissão ocorrerá entre 10h e 23h, com o público também podendo participar das votações para escolher os novos participantes do programa.

A cobertura do “BBB” no Globoplay será ampliada com 12 transmissões ao vivo, além de acesso integral aos episódios que forem exibidos na TV Globo. Uma nova funcionalidade chamada ‘Mosaico BBB’ permitirá ao usuário escolher o áudio de cada câmera durante os episódios. O formato ‘Bate-Papo BBB’, apresentado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, voltará às terças-feiras, trazendo as reações dos eliminados logo após o programa. O ‘Click BBB’ também será uma adição importante, oferecendo quatro resumos diários das principais ocorrências na casa.

Outro foco do Globoplay será a inovação nas produções de conteúdo digital. As chamadas “novelinhas” estarão em alta, misturando a tradição da dramaturgia com formatos voltados para a visualização rápida e em plataformas diversas. No setor documental, a série “Quebra de Juramento”, que estreará em 8 de janeiro, abordará um dos maiores escândalos médicos do Brasil, envolvendo um cirurgião e diversas vítimas.

O cinema nacional também terá espaço na programação, com a estreia do filme “Quem é Morto Sempre Aparece” no dia 24 de janeiro. A história gira em torno de um golpista e suas artimanhas envolvendo um porteiro e um milionário.

No campo esportivo, o Globoplay diversificará sua oferta com transmissões do Campeonato Saudita, Campeonato Alemão, Brasileirão, além de competições de vôlei e playoffs da NFL. Algumas transmissões serão acessíveis a todos os usuários, enquanto outras, como as do sportv, exigirão uma assinatura premium.

O Multishow, canal vinculado ao Grupo Globo, também se preparou para o “BBB” com a estreia do “Mesacast BBB” no mesmo dia 12, que funcionará como um espaço de análise e discussão sobre o reality. A segunda temporada do “BBB – Big Show”, que começará em 19 de janeiro, apresentará quadros de humor e debates.

A programação do GNT trará de volta o chef Diogo Nogueira com o programa “Diogo na Cozinha”, além da nova temporada de “Carnaval da Sabrina”, que mostrará os bastidores da famosa festa. Esses programas estarão disponíveis também para não assinantes na plataforma.

Os jovens também terão novas opções com o programa “Habla Mesmo”, que abordará temas de amizade e identidade, além de ser acessível gratuitamente.

No campo das novelas, a votação do concurso “Batalha de Novelas” permitirá que os fãs escolham entre os clássicos “Renascer” e “O Rei do Gado”, com o resultado definindo qual será reexibido em fevereiro.

O catálogo filmes do Globoplay Premium será atualizado com títulos novos e populares. A partir do dia 5 de janeiro, filmes como “Heróis da Máscara Dourada” e “Pokémon: O Filme” estarão disponíveis. Novas estreias, incluindo “Bohemian Rhapsody”, também farão parte da programação no dia 19.

Séries e animes também terão espaço com a parte final de “Armadilha do Amor” e a chegada de “Fruits Basket”, entre outras novidades. O público infantil poderá ver a animação “Abá e Sua Banda”, que estreia em 3 de janeiro.

As opções de programação ao vivo seguem, e a partir do dia 5, “Auto da Compadecida: A Série” será exibida no streaming. No dia 6, uma série documental sobre o E.T. de Varginha também entrará na grade.

A nova novela “Coração Acelerado”, que começará em 12 de janeiro, contará a história de Agrado Garcia, uma cantora que busca seu espaço. Outros sucessos do acervo, como “Três Graças” e “Terra Nostra”, também estarão disponíveis.

Além disso, iniciativas editoriais trarão clássicos e raridades da dramaturgia nacional de volta à plataforma, ampliando o acesso a conteúdos relevantes.

Essas mudanças destacam o compromisso do Globoplay e das plataformas do Grupo Globo em unir TV aberta e streaming, além de diversificar formatos para atender a um público amplo em todo o Brasil.