Ticiane Pinheiro se despede da Record com emoção

A apresentadora Ticiane Pinheiro se despediu da Record, onde trabalhou por 20 anos, durante uma edição especial do programa “Hoje em Dia” na terça-feira, 30 de janeiro. Sua decisão de deixar a emissora está ligada à transferência de seu marido, o jornalista César Tralli, para a apresentação do Jornal Nacional, no Rio de Janeiro.

A despedida foi marcada por emoção e homenagens de colegas. Ana Hickmann e Celso Zucatelli, que dividiam a bancada com Ticiane, prestaram tributo à apresentadora. Em vídeo publicado nas redes sociais, Ticiane aparece sendo abraçada por Ana e expressa sua gratidão à equipe. “Obrigado, Família Hoje em Dia, por vocês serem tão maravilhosos. Amei a surpresa e a homenagem. Vocês moram no meu coração para SEMPRE”, escreveu.

Durante seu discurso, Ticiane falou sobre a difícil decisão de deixar a equipe que considera família. Ela ressaltou a importância da mudança para sua vida pessoal e familiar, afirmando: “Eu tô saindo por conta da minha família, mas eu tô deixando a minha família aqui, que são vocês. Eu tô bem dividida, mas desejo sucesso para esse programa. Que vocês continuem crescendo muito”.

Ticiane teve uma carreira diversificada na Record. Ela participou de novelas como ‘Prova de Amor’ e ‘Cidadão Brasileiro’, além de integrar humorísticos como ‘Simple Life: Mudando de Vida’ e ‘Louca Família’. Também apresentou programas como ‘Programa da Tarde’, ‘Troca de Esposas’ e ‘Canta Comigo Teen’.

A mudança para o Rio de Janeiro não afetará apenas a apresentadora, mas também sua filha mais nova, Manuela Tralli, que seguirá com os pais. Já Rafaella Justus, filha mais velha de Ticiane, decidiu ficar em São Paulo com a família paterna.

Essa despedida marca um novo capítulo na vida de Ticiane, que agora prioriza sua vida familiar em meio a mudanças profissionais importantes para sua família.