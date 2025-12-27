Novelas da Globo em 2025: temas de família e inclusão social

A Globo anunciou sua programação de novelas para 2025, revelando as novas histórias e os temas que estarão em destaque no ano. Veja a seguir os principais lançamentos.

Guerreiros do Sol

Guerreiros do Sol é a nova novela escrita por George Moura e Sergio Goldenberg. A trama foi lançada na plataforma de streaming em 11 de junho, com cinco episódios disponíveis toda quarta-feira. Na TV, será transmitida de segunda a sexta, às 22h40, com reprise aos sábados.

A história gira em torno de Rosa, interpretada por Isadora Cruz, e Josué, vivido por Thomás Aquino. Eles são jovens do sertão que se apaixonam em meio a dificuldades como a seca e injustiças sociais. Esse amor se torna alvo da ira do Coronel Elói Bandeira, interpretado por José de Abreu. Elói busca vingança contra Josué, gerando uma tragédia que impacta profundamente a família Alencar.

Após a perda, Josué se une a seus irmãos e se junta ao bando de Miguel Ignácio, um cangaceiro famoso, interpretado por Alexandre Nero. Com o tempo, Josué se destaca no grupo, mas isso provoca a inveja de seu irmão mais velho, Arduíno, que se volta contra ele ao se aliar às forças policiais.

A Nobreza do Amor

Outra novidade é A Nobreza do Amor, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. Ambientada nos anos 1920, a trama segue Aika, interpretada por Duda Santos. Ela é filha de uma rainha em um reino fictício na África, vivido por Erika Januza. Após a ascensão de Jendal, um tirano interpretado por Lázaro Ramos, Aika e sua mãe fogem e se estabelecem no Rio Grande do Norte.

No Brasil, Aika enfrenta uma nova realidade e se aproxima de Tonho, um trabalhador rural vivido por Ronald Sotto. O romance deles é marcado por diferenças sociais e culturais. Além disso, Jendal não será o único vilão, já que Mirinho, interpretado por Nicolas Prattes, também terá seu próprio arco de antagonismo.

Lá na Minha Terra

Lá na Minha Terra é uma novela contemporânea que acompanha a história de Rosenda, uma mulher sertaneja que deixa sua casa para procurar o marido desaparecido. Ao chegar em São Paulo, ela descobre que ele está vivo, mas vive uma nova vida, rica e casada, e deseja apagá-la de sua memória. Enquanto tenta se reerguer em um novo ambiente, Rosenda lida com os desafios da grande cidade e os dilemas de seus filhos.

A previsão de exibição é entre novembro de 2026 e junho de 2027, reforçando a intenção da emissora de apostar em narrativas com forte apelo emocional.

Quem Ama Cuida

Na novela Quem Ama Cuida, a protagonista é Adriana, interpretada por Letícia Colin. A história gira em torno dela, uma cuidadora de idosos, que entra na vida de Rogério Brandão, interpretado por Antonio Fagundes. A trama se desenvolve ao longo de mais de 200 capítulos.

Adriana inicialmente enfrenta a resistência de Rogério, mas aos poucos conquista sua confiança. Entretanto, após um trágico evento em que Rogério decide se casar com ela e deixá-la como herdeira de sua fortuna, ele é assassinado em uma noite fatídica. Com isso, Adriana se torna a principal suspeita, mesmo afirmando sua inocência. Seis anos depois de ser condenada, ela sai da prisão determinada a buscar justiça, contando com a ajuda de Pedro, filho do advogado que a processou.

Próxima Página

Por fim, Próxima Página, escrita por Juan Jullian e Luciana Pessanha, está prevista para estrear no segundo semestre de 2026. A trama segue Íris, uma jovem que sonha em ser escritora e participa de um concurso literário em São Paulo. Durante essa jornada, ela se apaixona por Cássio Lamira, um autor famoso que enfrenta um bloqueio criativo.

A história levanta questões sobre ética e abuso de poder, além de tratar da alfabetização na terceira idade, reforçando a temática de inclusão social. A direção artística ficará a cargo de André Câmara, com 179 capítulos programados para serem exibidos entre agosto de 2026 e março de 2027.

Essas novas novelas prometem trazer histórias emocionantes, abordando temas relevantes e envolvendo o público com suas tramas cativantes.