Capítulos 5 a 10 de janeiro de 2026

Resumo dos Capitulos de "Éta Mundo Melhor" (5 a 10 de Janeiro de 2026)

A trama de "Éta Mundo Melhor" está cheia de reviravoltas e emoções nos capítulos que serão exibidos entre os dias 5 e 10 de janeiro de 2026. A seguir, um resumo dos principais acontecimentos.

Capítulo 162

No início, Lourival celebra a decisão de Dita em se apresentar como Doris River, prevendo seu sucesso. Sandra, com medo de ser reconhecida por Araújo, pressiona Olga a revelar os pontos fracos do ex-marido. Túlio aconselha Estela a conversar com Míriam, aproveitando a oportunidade enquanto ainda há tempo. Candinho demonstra sua felicidade ao saber que Dita irá ajudá-lo a salvar sua fábrica, cantando. Entretanto, Pombinha enfrenta dificuldades em se entender com Zulma, causando desconforto para Zenaide. Lourival planeja gravar o show da festa da Baronesa, sem que Dita saiba. Para completar, Celso compartilha com Sandra que seu noivado chegou ao fim, e Estela se abre para Míriam.

Capítulo 163

As tensões aumentam quando Estela afirma a Míriam que nunca irá perdoá-la. Dita começa a suspeitar de Zulma, mas não antes de Samir insistir em visitar a Casa dos Anjos. Anacleto anuncia que Maria Divina se casará com Zé dos Porcos. Quinzinho recebe tesouros da Mãe de Ouro, escondendo-os de Cunegundes e Jocasta. Enquanto isso, Sandra planeja sequestrar Samir e pede a ajuda de Ernesto. Dita tenta fazer Estela reconsiderar seu perdão a Míriam, que por sua vez tem uma conversa com Túlio. Zulma manipula Samir para que ele minta à Juíza. Túlio presenteia Estela com algo de Míriam, tocando seu coração. Durante os ensaios, Lourival insinua que está se apaixonando por Dita.

Capítulo 164

Dita está em alta, com Lourival prevendo seu grande sucesso. Com o dinheiro que Dita conquistou, Candinho começa a recuperar sua fábrica. Celso, por outro lado, continua a sofrer por amor. Picolé percebe que Policarpo fica nervoso com a presença de Pé-de-Cabra e Cara-de-Gato. Quinzinho pondera sobre o destino das esmeraldas. Anabela flagra Estela trocando carinhos com Túlio e se revolta. Samir, a pedido de Zulma, mente para a Juíza. Enquanto isso, Ernesto revela a Sandra o plano para o sequestro de Samir, mas Zenaide começa a desconfiar de Zulma, que diz que irá adotar Samir. Míriam se aproxima de Estela, e Dita apresenta Anabela como sua filha.

Capítulo 165

Míriam hesita ao ouvir Dita afirmar que Anabela é sua filha. Candinho, preocupado, encontra Cara-de-Gato e Pé-de-Cabra, temendo o pior. Estela revela a Míriam que ela é a mãe de Anabela, e Túlio tenta fazer com que Celso aceite a perda de Estela. Celso recorre a Sandra em busca de ajuda. Zulma explica seu plano de adoção de Samir para Zenaide. Ao mesmo tempo, Cunegundes volta a procurar a Mãe de Ouro, enquanto Haydée considera buscar seu pai. Dita revela a Manoela que ela se apresentará como Doris River. Estela exige que Míriam mantenha segredo sobre Anabela, afirmando que a menina nunca deve saber sobre seu pai.

Capítulo 166

Míriam agradece a Estela por acolhê-la. Lourival fica preocupado quando Dita menciona ter contado a Manoela sobre sua nova identidade. Todos se preparam para a festa de Réveillon no dancing. Com novas emoções em jogo, Lourival começa a sentir algo por Dita. Míriam tenta se aproximar de Estela enquanto brinca com Anabela, e Lúcio convida Manoela para viajar. Maria Divina e Zé dos Porcos organizam o casamento, enquanto Estela revela a Dita que é mãe de Anabela. Zulma e Zenaide invadem a festa de Ano Novo, onde Zulma vê Candinho beijando Doris River, sem saber que na verdade é Dita.

Capítulo 167

As tensões entre Zulma e Zenaide aumentam ao ver Candinho e Doris juntos. Enquanto isso, Lourival questiona Dita sobre sua carreira e um possível afastamento de Candinho. Haydée descobre a casa de seu pai, e Araújo fica ao seu lado. Míriam dá conselhos a Estela sobre Túlio e Celso, e revela sua própria história para Estela. Lourival grava o show de Doris, sem que Dita saiba. A celebração de Ano Novo é marcada por reviravoltas, quando Cara-de-Gato e Pé-de-Cabra sequestram Simbá em vez de Samir, gerando a ira de Ernesto. Haydée enfrenta a filha de seu pai, e Baronesa armando uma situação para fazer Túlio acreditar que eles estão se beijando.

Essa sequência de eventos promete manter os espectadores atentos e ansiosos pelos próximos capítulos da trama. As nuances das relações pessoais e os segredos guardados trazem um enredo intrigante que continua a cativar o público.

A série é exibida de segunda a sábado, às 18h15.