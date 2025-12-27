Indústrias de PG enfrentam risco de escassez de mão de obra

A indústria é o principal motor econômico de Ponta Grossa, situada no interior do Paraná. A cidade se destaca como o maior polo industrial da região, concentrando 21 mil empregos nas indústrias locais. Com a previsão de crescimento para mais de 25 mil postos de trabalho nos próximos anos, a preocupação com a mão de obra qualificada tem se tornado uma prioridade.

Grandes empresas, como Tetra Pak e Ambev, ajudam a impulsionar este cenário, com investimentos significativos que beneficiam a infraestrutura e os serviços públicos da cidade. André Costa, coordenador do Núcleo das Indústrias (NDI 30+), destacou a necessidade de preparar e reter profissionais qualificados para garantir a produção das indústrias existentes e as que estão chegando.

Rafael Issa Rickli, diretor da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa (Acipg), também ressaltou essa preocupação. Ele mencionou que a formação contínua e a retenção de talentos são essenciais, especialmente em um momento em que a disponibilidade de trabalhadores qualificados está em níveis críticos. De acordo com dados do IBGE, a taxa de desemprego na região é apenas de 3,5%, complicando ainda mais a situação para as empresas.

Além disso, a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) anunciou a realização da Expo+Indústria em agosto de 2026, em Curitiba. O evento buscará soluções tecnológicas para enfrentar os desafios da escassez de mão de obra e aumentar a produtividade. A feira reunirá expositores especializados em automação, digitalização e gestão avançada, com o objetivo de apoiar as empresas a se adequarem às novas demandas do setor.

Atualmente, as indústrias de Ponta Grossa enfrentam desafios como a dificuldade para contratar e manter funcionários, além de questões relacionadas à energia elétrica, transporte e acesso ao setor industrial. As condições de transporte de funcionários e a infraestrutura logística também foram mencionadas como prioridades. A falta de transporte público adequado e a necessidade de otimização das rotas para o deslocamento dos trabalhadores são alguns dos pontos que o Núcleo pretende abordar.

Recentemente, líderes das principais indústrias da cidade se reuniram para definir diretrizes para 2026, destacando a mão de obra qualificada como a demanda mais urgente. Outras prioridades incluem a melhoria da qualidade da energia elétrica, o acesso a gás e água, além de um aeroporto funcional, que é visto como fundamental para a logística e atração de investimentos.

Como parte das iniciativas de união do setor, o NDI 30+ promoveu uma visita à fábrica da Tetra Pak, onde os participantes puderam conhecer as operações e discutir soluções que beneficiem a indústria local. Essa interação busca fomentar um ambiente de colaboração entre empresas e o poder público, visando fortalecer a competitividade e o desenvolvimento econômico da região.

Em resumo, Ponta Grossa enfrenta desafios significativos em sua trajetória de crescimento industrial, mas a união entre as indústrias e a busca por soluções inovadoras poderão impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico da cidade.