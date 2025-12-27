Previsão do tempo em Umuarama para domingo, 28 de dezembro

Neste domingo, 28 de dezembro, Umuarama apresenta um clima típico de verão, com pancadas de chuva locais e umidade alta. O dia começa com uma temperatura mínima de 22,8°C e pode alcançar até 32,3°C durante a tarde. Apesar do calor, o tempo não ficará totalmente seco, proporcionando alívio com momentos de chuva.

A previsão indica que a probabilidade de chuva é alta, com uma chance de 89%, prevendo cerca de 4,56 mm de precipitação. A umidade relativa do ar vai estar em torno de 75%, o que pode intensificar a sensação de calor em alguns momentos. Durante o dia, o sol nasce às 5h47 e se põe às 19h23, permitindo períodos alternados de sol e nuvens.

A combinação de temperaturas elevadas e chuvas exige cuidados, especialmente para quem pretende ficar ao ar livre. Mesmo com ventos moderados, que não devem ultrapassar 23 km/h, a umidade pode influenciar o aparecimento de geadas em regiões mais frias do Paraná, sendo Umuarama uma exceção por conta das chuvas. Por isso, é essencial estar preparado para mudanças rápidas no clima e manter-se bem hidratado.

Na segunda-feira, 29 de dezembro, o cenário de instabilidade continua. A expectativa é de chuvas moderadas, com a mesma probabilidade de 89%. As temperaturas devem variar entre 21,4°C e 30,9°C, um pouco mais amenas do que no domingo. A umidade média aumenta para 79%, criando um ambiente ainda mais úmido, mas com menos variação nas temperaturas. A visibilidade, por sua vez, deve se manter estável, favorecendo o cotidiano e a mobilidade na cidade.

Essas informações são atualizadas regularmente, assegurando que a previsão para Umuarama permaneça precisa e confiável. Para quem deseja acompanhar as atualizações sobre o clima e outras notícias, é possível se inscrever em grupos de informações via celular.