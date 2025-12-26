Polícia paraguaia entrega Silvinei Vasques à PF brasileira

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, foi detido nesta sexta-feira (26) no Paraguai enquanto tentava embarcar para El Salvador com um passaporte falso. Sua prisão ocorreu por volta das 20h, quando a polícia paraguaia o levou até a ponte que liga o Brasil ao Paraguai, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele foi entregue a agentes da Polícia Federal (PF) e deve ser transferido para Brasília nas próximas horas.

Vasques foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão por sua participação em um esquema golpista, mas estava cumprindo prisão domiciliar. No entanto, ele rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu para o Paraguai no Natal. A fuga aconteceu na madrugada do dia 25 de dezembro, e, ao ser informado sobre a situação, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou sua prisão preventiva.

Segundo a PF, a tornozeleira de Vasques parou de enviar sinais de GPS por volta das 3h da madrugada de quinta-feira (25). Agentes foram até o apartamento dele em São José, Santa Catarina, e perceberam que ele não estava lá. Analisando as imagens do circuito interno de segurança do prédio, descobriram que ele tinha estado em casa até às 19h22 do dia 24, véspera de Natal.

As imagens mostraram Vasques colocando diversas bolsas no porta-malas de um carro. Ele estava vestido com uma calça de moletom preta, uma camiseta cinza e um boné preto. Durante a fuga, levou também um cachorro da raça Pitbull, além de ração e tapetes higiênicos para o animal. Este detalhamento revela não apenas a preparação de sua fuga, mas também a preocupação com o bem-estar do pet.

Agora sob custódia da PF, a situação de Silvinei Vasques deve passar por novos desdobramentos nas próximas horas.