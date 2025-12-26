Pantanal confirma Jean, ex-Palmeiras, para 2026

Aos 39 anos, o volante Jean Raphael, ex-jogador do Palmeiras, vai continuar no Futebol Clube Pantanal para a temporada de 2026. A confirmação foi anunciada pelo clube por meio de suas redes sociais. Jean, que tem uma carreira destacada no futebol brasileiro, já conquistou cinco títulos do Campeonato Brasileiro e também foi convocado para a Seleção Brasileira em algumas ocasiões.

Jean teve passagens marcantes por grandes clubes, como o Palmeiras, onde sagrou-se campeão brasileiro em 2016 e 2018. Além da equipe paulista, o jogador também defendeu o Fluminense e o São Paulo ao longo de sua carreira. No ano passado, ele disputou o Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul pelo Pantanal, tendo marcado um gol em dez partidas e contribuído para a classificação do time na Copa do Brasil de 2026.

O Pantanal não apenas confirmou a permanência de Jean, mas também anunciou que os jogadores Pedro Neto e Júnior Henrique continuarão na equipe. A pré-temporada começou no dia 10 de dezembro, e sob a direção do técnico Glauber Caldas, que está no comando desde 2023, o grupo já está em treinamento intensivo.

Com a recente alteração no calendário do futebol brasileiro, o Pantanal garantiu sua participação na Copa do Brasil de 2026. Além disso, existe a possibilidade de que o time represente o estado na Série D do Campeonato Brasileiro, já que o Ivinhema, que tinha o direito de vaga, anunciou a desistência da competição. Essa mudança abre novas perspectivas para o clube e sua torcida para a próxima temporada.