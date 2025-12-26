Caio Coppolla é o novo contratado do SBT News

O SBT anunciou a contratação do comentarista político Caio Coppolla, que trará um novo quadro chamado “Boletim Coppolla”, a ser exibido diariamente nos principais telejornais da emissora. Essa movimentação acontece logo após Coppolla ter finalizado seu vínculo com a CNN Brasil, onde participou do programa “O Grande Debate” ao lado do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo.

Caio Coppolla, de 39 anos e formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), ganhou destaque como comentarista político em 2018, passando por veículos como a Jovem Pan e a própria CNN. Ele também possui uma forte presença nas redes sociais, onde conta com mais de seis milhões de seguidores.

A decisão de contratar Coppolla foi tomada rapidamente pelo SBT, logo que seu contrato anterior chegou ao fim. A emissora espera que a sua entrada no time amplie a análise política em sua programação, diversificando as vozes e opiniões apresentadas nos telejornais, especialmente no “SBT Brasil”, que vai ao ar aos sábados.

Com esse movimento, o SBT procura se reposicionar no cenário do jornalismo político, apostando em um comentarista que possui um estilo combativo e um público cativo. Essa estratégia visa aumentar a atratividade do noticiário político da emissora, que enfrenta intensa concorrência por audiência na TV aberta.

A implementação do “Boletim Coppolla” representa mais um passo na reconfiguração do SBT no segmento de jornalismo de opinião, fortalecendo a competição e ampliando as possibilidades para o debate político na televisão brasileira.