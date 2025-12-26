Notícias

Sindicato de Ponta Grossa lamenta morte de agente educacional

Autor Diogo Sobral
APP-Sindicato de Ponta Grossa divulga nota de pesar pela morte de Agente Educacional
APP-Sindicato de Ponta Grossa divulga nota de pesar pela morte de Agente Educacional

A agente educacional Marlene Ribas Soares faleceu na última sexta-feira, dia 26, em Ponta Grossa. A informação foi divulgada pelo APP-Sindicato, que é o núcleo sindical da região, em uma nota de pesar postada em suas redes sociais.

Na mensagem, a entidade expressou seu lamento pela perda e ofereceu apoio aos familiares e amigos de Marlene neste momento difícil. Até o presente momento, não há detalhes disponíveis sobre o velório e o sepultamento.

Diversas pessoas também prestaram suas condolências nas redes sociais do sindicato, compartilhando mensagens de apoio e solidariedade aos entes queridos de Marlene. Uma internauta, por exemplo, deixou um recado com seus sentimentos, refletindo a comoção da comunidade.

Marlene era uma profissional dedicada e seu falecimento deixa um vazio significativo entre aqueles que a conheceram e trabalharam ao seu lado.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor