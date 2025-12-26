Domingão com Huck termina 2025 com show dos Paralamas do Sucesso

No último domingo de 2025, a Globo finalizou mais um ano do programa ‘Domingão com Huck’ com uma edição especial. Apresentado por Luciano Huck, o programa trouxe uma celebração da sua trajetória, repleta de recordações e emoções.

A banda Os Paralamas do Sucesso, conhecida por suas músicas que encantam várias gerações, foi a atração principal da noite. O show atendeu a pedidos de Angélica e de outros convidados, criando uma atmosfera nostálgica que resgatou sucessos marcantes.

Os membros do elenco fixo do programa, incluindo Dona Dea, Livia Andrade, Ed Gama e Rafael Portugal, participaram ativamente da edição. Além disso, quadros populares como ‘The Wall’ e ‘Lar Doce Lar’ retornaram com episódios inéditos, reforçando o tom de retrospectiva da programação.

Nos bastidores, a edição contou com uma equipe de produção liderada por Clarissa Lopes, na direção geral, e Hélio Vargas, na direção artística. Barbara Maia, Matheus Pereira e Monica Almeida também estiveram envolvidos, contribuindo para o sucesso da atração.

Com essa temporada, o ‘Domingão com Huck’ se reafirma como um espaço de encontro entre diferentes gerações, destacando a música e as memórias que marcam a história da televisão brasileira. O programa continua a ser um importante ponto de referência no entretenimento nacional, unindo tradições e celebridades da cultura pop.