Números consolidados de 25 de dezembro de 2025

Na data de 25 de dezembro de 2025, a audiência da TV apresentou resultados variados, com destaque para a baixa performance de algumas atrações.

O programa "Bom Dia Brasil", que foi exibido após sessões de filmes natalinos, registrou sua pior média do ano, marcando apenas 5,5 pontos. Por outro lado, a novela "Três Graças", que costuma conquistar altos índices, não conseguiu superar os 20 pontos de audiência.

O humorístico "Acerte ou Caia!", apresentado por Tom Cavalcante em uma edição especial, também não teve um desempenho satisfatório. Ele ficou em terceiro lugar no ranking do dia, vencido pelo programa "A Praça é Nossa".

No dia, a melhor audiência da Record foi obtida pelo "Jornal da Record", que alcançou 5 pontos, sendo este o melhor resultado da emissora em um dia considerado fraco para a televisão.

A seguir estão os números consolidados de audiência de algumas emissoras na quinta-feira:

TV Globo:

Hora 1: 4,1

Sessão de Natal: O Natal dos Amigos Indiscretos: 3,1

Bom Dia Brasil: 5,5

Jornal Nacional: 19,8

Três Graças: 19,9

Record TV:

Balanço Geral Manhã: 1,0

Cidade Alerta: 4,1

Jornal da Record: 5,3

Acerte ou Caia! Especial: 3,3

SBT:

SBT Manhã: 2,1

A Praça é Nossa: 4,1

Programa do Ratinho: 4,1

Band:

Brasil Urgente: 2,1

Jornal da Band: 3,4

Os dados apresentados refletem a medição na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77 mil domicílios sintonizados. Esses números são importantes para o mercado publicitário, pois indicam o alcance das atrações.