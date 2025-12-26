Alexandre Pires e Amaral revelam histórias no ‘Sabadou’

A edição do programa "Sabadou com Virgínia" deste sábado promete uma noite animada, com convidados de diferentes áreas que vão compartilhar histórias marcantes. O cantor Alexandre Pires, o ex-jogador Amaral e o ator Duda Nagle se juntam à apresentadora Virgínia Fonseca, junto com Lucas Guedez e Margareth Serrão, em um clima descontraído e repleto de risadas.

Durante o programa, Alexandre Pires vai recordar o início de sua carreira musical, falando sobre sua trajetória no grupo Só Pra Contrariar. Ele admite que, no começo, não tinha a intenção de ser vocalista e se sentia mais confortável tocando instrumentos. "Era muito tímido e minha mãe sempre me incentivou: ‘Você tem que cantar, sua voz é bonita’. Eu começava a cantar de forma tímida, mas acabei me dedicando e deu certo. Acredito que Deus me ajudou", conta Pires. Além disso, ele destaca a importância da televisão para a visibilidade da banda na época, enfatizando que apenas tocar no rádio não era suficiente para conquistar o público. "Era essencial aparecer na TV, para as pessoas ligarem a música à imagem do artista. Fazíamos isso com prazer, mesmo com a rotina cheia de shows", explica.

O ex-jogador Amaral também compartilha sua vivência, trazendo seu humor característico ao relembrar empregos que teve antes de se profissionalizar no futebol. Ele menciona ter trabalhado em uma funerária por quatro anos, afirmando: "Nunca quis ser jogador de futebol, mas quando surgiu a oportunidade, agarrei. Em 1990, eu estava no Morumbi torcendo para o Corinthians e três anos depois estava jogando no mesmo estádio pelo Palmeiras". Amaral reflete sobre as oportunidades que surgiram em sua vida e a gratidão que sente por elas.

Por sua vez, Duda Nagle fala sobre a experiência desafiadora de enfrentar o boxeador Popó em um ringue. "Nunca havia lutado antes e apanhei um pouco, mas consegui ficar até o final, o que considero uma vitória moral", afirma. Ele também apresenta um projeto chamado "Viva Bem com a Timidez", que visa ajudar pessoas tímidas. "Queria fazer algo útil para quem me acompanha. O curso é baseado na minha experiência como ator e inclui atividades como leitura e improvisação", comenta.

Com transmissão marcada para sábado, 27 de dezembro, às 22h15 (horário de Brasília) no SBT, o "Sabadou com Virgínia" segue sua proposta de entreter o público, mesclando revelações e momentos de diversão.

Ficha Técnica: