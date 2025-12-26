Criança de três anos morre afogada em rio no Paraná

Uma menina de três anos, chamada Ana Beatriz Vidal dos Santos, faleceu após se afogar na tarde de quinta-feira (25) em Paranaguá, no litoral do Paraná. O incidente aconteceu na área conhecida como Rio da Areia, localizada no bairro Embocuí.

Segundo informações da Polícia Civil, a criança foi retirada da água por pessoas que estavam nas proximidades e, em seguida, levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Estradinha. Apesar dos esforços da equipe médica, que tentou reanimá-la por cerca de 40 minutos, a menina não sobreviveu.

Após o resgate, um homem que ajudou a socorrer a criança deixou a UPA rapidamente, o que gerou preocupações e levou ao acionamento da polícia. A delegada Anielen Matias revelou que a mãe de Ana Beatriz chegou ao hospital somente após a criança já ter sido atendida. Ela estava com familiares nas imediações do rio e deixou a menina sem supervisão perto da água.

Além disso, a delegada informou que há indícios de que a mãe consumiu bebida alcoólica durante o dia e também na noite anterior ao incidente. Em razão disso, ela foi presa em flagrante sob a acusação de abandono de incapaz, qualificado pelo resultado fatal, e já está no sistema penitenciário.

Esse caso levanta questões importantes sobre a responsabilidade dos adultos na supervisão de crianças e os riscos associados à permanência em áreas com água, especialmente para os mais jovens.