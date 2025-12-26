Nubank surpreende e libera acesso gratuito ao ChatGPT Go em 2026

O banco digital anunciou uma parceria exclusiva com a OpenAI para oferecer inteligência artificial avançada sem custo para seus clientes.

O Nubank acaba de dar um passo histórico no mercado brasileiro ao anunciar uma parceria inédita com a OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT. A partir de agora, e com foco total no ano de 2026, os clientes do “roxinho” terão acesso gratuito ao ChatGPT Go, um novo plano de assinatura que chega para facilitar a vida de quem usa inteligência artificial.

Essa novidade coloca o Brasil em destaque no mapa tecnológico mundial, sendo a primeira vez que a OpenAI se une a uma instituição financeira no país para oferecer esse tipo de vantagem. O objetivo é democratizar o uso de ferramentas de ponta, transformando a IA em uma assistente pessoal para o dia a dia.

O benefício não é igual para todos, sendo distribuído conforme o perfil de cada conta dentro do banco. No entanto, a proposta central é a mesma: oferecer mais tecnologia e economia de tempo para estudantes, profissionais e empreendedores que já utilizam o aplicativo do Nubank.

Vale ressaltar que o ChatGPT Go é uma versão “premium econômica”, ocupando o espaço entre o plano gratuito e o Plus. Para quem é cliente do banco, essa é a chance de testar recursos potentes sem precisar desembolsar o valor da assinatura mensal, que custaria R$ 39,99.

A ativação é simples e deve ser feita obrigatoriamente pelo aplicativo do banco para garantir a isenção da cobrança. Como o estoque de cupons é limitado, a recomendação é que os usuários interessados façam o resgate o quanto antes para não ficarem de fora.

Como funciona a divisão de benefícios por tipo de cliente

O Nubank estruturou o acesso gratuito ao ChatGPT Go de forma escalonada, privilegiando o tempo de uso conforme o segmento do cliente dentro da instituição. Essa estratégia visa recompensar a fidelidade dos usuários e oferecer mimos exclusivos para quem utiliza as versões mais completas do banco.

Para os clientes Ultravioleta, o segmento premium do banco, o benefício é imbatível: um ano inteiro de assinatura gratuita. Isso representa uma economia direta de quase R$ 480,00 no período, permitindo que o usuário explore todas as capacidades da inteligência artificial sem pressa.

Já quem faz parte do Nubank+ terá direito a três meses de acesso sem custo. É um tempo generoso para integrar a ferramenta à rotina de trabalho ou estudos, testando como os novos limites de mensagens e imagens podem ajudar na produtividade.

Os demais clientes da conta padrão também não foram esquecidos e ganham um mês de degustação gratuita. Esse período é ideal para conhecer as diferenças entre o plano comum e o Go, decidindo se a ferramenta faz sentido para o seu estilo de vida a longo prazo.

É importante lembrar que, após o período de gratuidade, a assinatura costuma ser renovada automaticamente. Por isso, quem não pretende continuar com o serviço pago deve ficar atento às datas para realizar o cancelamento antes da primeira cobrança no cartão de crédito.

Os diferenciais técnicos do ChatGPT Go e o GPT-5

Muita gente se pergunta o que muda na prática ao sair da versão gratuita para o ChatGPT Go. O grande destaque é o acesso ao GPT-5, o modelo de inteligência artificial mais avançado da atualidade, que oferece respostas muito mais precisas e contextuais.

Em comparação com a versão que todo mundo usa de graça, o plano Go oferece limites de mensagens até dez vezes maiores. Isso significa que você dificilmente será interrompido por alertas de “limite atingido” durante uma pesquisa intensa ou na criação de um projeto longo.

Além disso, a capacidade de gerar imagens e fazer uploads de arquivos também é multiplicada por dez. Para quem trabalha com redes sociais ou precisa analisar documentos extensos, essa melhoria transforma o ChatGPT em uma ferramenta de trabalho profissional de verdade.

Outro ponto fundamental é a memória dobrada. O ChatGPT Go consegue “lembrar” melhor das suas preferências e do histórico das conversas anteriores, o que torna o atendimento muito mais personalizado e evita que você tenha que repetir instruções o tempo todo.

Ter esses recursos na mão, especialmente através de uma parceria que zera o custo inicial, é um divisor de águas para a inclusão digital no Brasil. A tecnologia deixa de ser algo restrito a quem pode pagar caro para se tornar um aliado de milhões de brasileiros.

Passo a passo para ativar o seu acesso gratuito

Para garantir que você não tenha cobranças indevidas, a ativação deve seguir rigorosamente o caminho indicado dentro do ecossistema do Nubank. Não tente assinar diretamente pelo site da OpenAI se quiser usufruir da promoção do banco.

O primeiro passo é abrir o aplicativo do Nubank e procurar pelo banner da promoção, que geralmente aparece na tela inicial ou dentro da Central de Benefícios. Ao clicar no anúncio do ChatGPT Go, você verá os detalhes do seu período gratuito conforme o seu tipo de conta.

Após ler os termos, você deve tocar em “Resgatar benefício” e, em seguida, em “Ativar ChatGPT Go”. O aplicativo solicitará sua senha de quatro dígitos para confirmar a operação e gerará um cupom exclusivo vinculado ao seu CPF.

Depois disso, você será redirecionado para o site oficial da OpenAI (ChatGPT) para concluir o cadastro ou fazer login em uma conta já existente. É neste momento que o cupom é aplicado, zerando o valor da fatura pelo período correspondente ao seu nível de cliente.

Mantenha seu aplicativo sempre atualizado na loja oficial (Google Play ou App Store) para garantir que o banner apareça corretamente. Caso ainda não veja a oferta, não se preocupe: o Nubank costuma liberar as novidades em ondas para todos os usuários gradualmente.

O impacto da IA no dia a dia dos brasileiros em 2026

A chegada do ChatGPT Go ao Brasil através do Nubank não é apenas uma jogada de marketing, mas um reflexo de como a inteligência artificial se tornou essencial. Em 2026, a expectativa é que essas ferramentas estejam totalmente integradas à nossa forma de aprender e trabalhar.

Estudantes podem usar a ferramenta para criar cronogramas de estudo personalizados ou explicar conceitos complexos de forma simples. Pequenos empreendedores, por sua vez, ganham um braço direito na criação de textos para vendas e na organização de planilhas financeiras.

O uso da IA também ajuda na acessibilidade, permitindo traduções instantâneas e resumos de textos longos para quem tem pouco tempo. Com o suporte do GPT-5, o nível de erro diminui drasticamente, tornando o uso muito mais confiável para tarefas sérias.

Essa parceria reforça a imagem do Nubank como uma empresa que vai além dos serviços financeiros tradicionais. Ao oferecer “tempo e inovação” para seus clientes, o banco se consolida como uma plataforma de serviços digitais completa e indispensável.

Aproveitar esse benefício é uma maneira inteligente de se manter atualizado com as tendências globais sem mexer no bolso. A inteligência artificial veio para ficar, e agora ela está a apenas alguns cliques de distância no seu aplicativo favorito.