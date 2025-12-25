Estreia de ‘Estranho Amor’ com Juliana Knust na Record

A nova série “Estranho Amor” será lançada na Record no dia 5 de janeiro, à 23h15, e traz uma proposta inovadora ao explorar a violência contra a mulher por meio de histórias inspiradas em casos reais do Brasil. Estrelada por Juliana Knust, a produção promete enriquecer a programação com uma abordagem social e informativa.

A trama gira em torno da delegada Vânia, interpretada por Knust, que assume uma Delegacia de Defesa da Mulher no Rio de Janeiro. A personagem é uma mulher que já passou por uma relação abusiva e, por isso, traz uma perspectiva valiosa sobre a violência que enfrentou. Sua jornada ilustra não apenas os traumas pessoais, mas também as falhas no atendimento policial, refletindo a realidade enfrentada por muitas mulheres ao buscar ajuda. Além disso, Vânia luta para reencontrar sua filha, que desapareceu após ser entregue ao avô paterno pelo ex-marido.

Com uma estética realista e quase documental, “Estranho Amor” destaca a rotina nas delegacias especializadas do Rio de Janeiro. Cada um dos cinco episódios se concentra na investigação de um caso diferente, enquanto a narrativa não linear revela os flashbacks da vida de Vânia, conectando seu passado ao presente e evidenciando a frequência da violência doméstica.

Com um formato inovador, a série conta com cinco episódios de 45 minutos, que serão exibidos diariamente na TV aberta e semanalmente em outras plataformas. A estruturação dos capítulos com ganchos mantém a tensão e o interesse do público. Além disso, são usados elementos visuais e de cor distintos para diferenciar os tempos da história, realçando o contraste entre os momentos presentes e os flashbacks.

Ao trazer para o centro das discussões a realidade enfrentada pelas mulheres em situações de violência, “Estranho Amor” representa um esforço significativo da Record para abordar temas relevantes e urgentes, misturando elementos de drama policial e realismo social. A série promete não apenas entreter, mas também provocar reflexões sobre a violência doméstica e suas consequências.