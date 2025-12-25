Dono de bar é agredido com frigideira após flagra de importunação

Um homem de 44 anos, dono de um bar na Vila Margarida, foi internado em estado grave após ser agredido na noite de 24 de dezembro. A agressão foi cometida por um jovem de 24 anos, que alegou ter agido após presenciar o comerciante em uma situação de natureza sexual, perto de sua esposa, que estava dormindo.

De acordo com as informações da polícia, o agressor estava sob efeito de álcool e drogas no momento da ação. Ele ficou visivelmente alterado e invadiu o quarto do bar, onde sua esposa, uma mulher grávida de 27 anos, havia se deitado para descansar. A esposa havia tentado convencer o marido a ir para casa, mas ele se recusou.

Enquanto a mulher dormia, o rapaz olhou pela fechadura e viu o proprietário do bar se masturbando. Indignado, ele entrou no quarto e começou a agredir a vítima com socos, chutes e, em um momento mais crítico, utilizou uma frigideira para atingir a cabeça do comerciante.

A agressão deixou o dono do bar com ferimentos graves no rosto, além de apresentar dificuldade para respirar. Ele foi encontrado com as roupas e o colchão ensanguentados e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que o levou para a Santa Casa. Lá, os médicos confirmaram que ele havia sofrido um traumatismo craniano.

O jovem agressor foi preso em flagrante e, durante o transporte para a delegacia, demonstrou um comportamento agressivo, danificando o interior da viatura com chutes. Ele admitiu à polícia que havia consumido bebidas alcoólicas e cocaína antes do incidente.

A cena do crime foi analisada por uma equipe da perícia técnica, que apreendeu a frigideira usada na agressão. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e encaminhado para o Centro de Polícia Científica para as devidas investigações.