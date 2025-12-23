RedeTV! lança estúdio de LED para ‘Retrospectiva 2025’

A emissora do Brasil exibe nesta terça-feira, 23 de dezembro, às 23h, a edição de 2025 de sua tradicional retrospectiva anual. O programa, apresentado por Willian Kury, revisita os principais acontecimentos que marcaram o país e o mundo ao longo do ano, com foco em temas políticos, sociais, culturais e esportivos.

Entre os principais eventos destacados estão o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Outros momentos importantes abordados incluem a eleição do novo Papa, a chegada de Carlo Ancelotti como o primeiro técnico estrangeiro da Seleção Brasileira de Futebol e a histórica vitória de um filme brasileiro no Oscar.

A edição deste ano traz novidades na produção, apresentando um formato mais dinâmico e interativo. A retrospectiva utiliza um moderno estúdio de LED, que possui um painel de 160 m², considerado um dos mais avançados do Brasil. A equipe de produção investiu em recursos gráficos inovadores, buscando proporcionar uma experiência visual diferente para os telespectadores.

Além de ser transmitida na TV aberta, a ‘Retrospectiva 2025’ estará disponível em uma versão estendida na plataforma de streaming gratuita da emissora, chamada RedeTV! Go. Nessa plataforma, o público poderá acessar conteúdos adicionais e trechos inéditos que oferecem uma análise mais aprofundada dos principais fatos do ano.

Esse especial reafirma a tradição da emissora em relembrar os acontecimentos mais marcantes do período, agora com um investimento significativo em tecnologia de transmissão e na produção visual. A retrospectiva tem como objetivo apresentar uma visão abrangente dos eventos que mais repercutiram nos últimos 12 meses, permitindo que o público se recorde de momentos importantes e significativos.