Resultados do Dia de Sorte 1156: prêmio de R$ 2,5 milhões

O concurso 1156 do Dia de Sorte será realizado nesta terça-feira, 23 de outubro, com um prêmio acumulado estimado em R$ 2,5 milhões. Ninguém acertou as sete dezenas no sorteio anterior, o que resultou na acumulação do montante.

Além do Dia de Sorte, a Caixa Econômica Federal também promove o sorteio da Lotofácil nesta data, com uma premiação estimada de R$ 7 milhões. Os resultados de ambos os sorteios serão divulgados após os eventos.

A transmissão do sorteio do Dia de Sorte será feita ao vivo pelo YouTube da Caixa, diretamente do Espaço da Sorte. Durante a transmissão, será possível acompanhar todo o processo de sorteio, garantindo a transparência das operações.

Nos últimos sorteios do Dia de Sorte, não houve ganhadores. No concurso 1155, realizado em 20 de dezembro de 2025, os números sorteados foram 19, 14, 13, 07, 08, 28 e 02, e o mês da sorte foi outubro. No concurso anterior (1154), também não houve ganhadores, com as dezenas 16, 08, 15, 03, 01, 05 e 24 e o mês de maio sendo destacado.

O que é o Dia de Sorte?

O Dia de Sorte acontece às terças, quintas e sábados, onde os apostadores escolhem sete números, que representam os dias do mês, e também um ‘Mês da Sorte’. Para ganhar o prêmio principal, é necessário acertar os sete números. Aqueles que acertam o Mês da Sorte também recebem prêmios.

Como jogar?

Para participar, o apostador precisa pagar um mínimo de R$ 2,50, escolhendo sete números. É possível apostar em até 15 dezenas, com o valor aumentando proporcionalmente. As apostas podem ser feitas em lotéricas da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS.

Como funciona a premiação?

A premiação bruta representa 43,35% do total arrecadado. Após a dedução de prêmios fixos, como R$ 2,50 para quem acerta o Mês da Sorte, e R$ 20,00 para quem acerta cinco números, o restante é distribuído. Para quem acerta sete números, 70% do valor vai para essa categoria, enquanto 30% é destinado aos acertadores de seis números. O prêmio referente ao Mês da Sorte acumula de forma independente.

O Dia de Sorte acumula?

Se não houver ganhadores em nenhuma faixa, os prêmios acumulam para o próximo concurso, aumentando a atratividade das apostas a cada sorteio.

Estratégias para aumentar as chances

Muitas pessoas escolhem meses que têm significado pessoal, como aniversários ou datas especiais. Outros analisam estatísticas para selecionar meses mais sortudos. Algumas dicas para quem deseja aumentar as chances incluem:

Análise Estatística: Usar ferramentas online que ajudam a verificar padrões e números mais sorteados.

Usar ferramentas online que ajudam a verificar padrões e números mais sorteados. Surpresinha: Apostar aleatoriamente através da opção oferecida pela Caixa para quem busca facilidade.

Apostar aleatoriamente através da opção oferecida pela Caixa para quem busca facilidade. Bolão: Participar de um grupo de apostas, permitindo que mais combinações sejam jogadas com um custo menor.

Participar de um grupo de apostas, permitindo que mais combinações sejam jogadas com um custo menor. Desdobramento: Aumentar combinações com números preferidos, atenção ao custo adicional.

Aumentar combinações com números preferidos, atenção ao custo adicional. Teimosinha: Apostar repetidamente na mesma combinação por um período determinado.

Essas estratégias podem ajudar os apostadores a maximizar suas oportunidades de ganhar prêmios importantes.