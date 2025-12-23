Edição de Ano Novo do ‘Altas Horas’ traz Bella Campos e Felca

Neste sábado, 27 de dezembro, vai ao ar uma edição especial de Ano Novo do programa ‘Altas Horas’, logo após a novela ‘Três Graças’. O episódio contará com diversas personalidades que marcaram 2024 com suas conquistas e histórias inspiradoras.

A atriz Bella Campos destaca seu crescimento profissional, especialmente por seu papel como Maria de Fátima na novela ‘Vale Tudo’. "Foi um ano muito especial. Me conectei bastante com meu público. Além disso, gravei meu primeiro longa, ‘Cinco Tipos de Medo’, que estreia no próximo ano", contou. A atriz também compartilha a expectativa pelo lançamento desse filme em 2025.

O influenciador Felca falará sobre sua jornada pessoal em relação à saúde mental. Ele vai discutir como conseguiu superar sua fobia social e como isso mudou sua maneira de criar conteúdos. Um de seus vídeos, que aborda o tema da adultização, teve um alcance significativo, fazendo com que muitas pessoas o conhecessem. "O impacto foi real, e esse era o propósito. Para mim, foi minha maior realização", afirmou o criador de conteúdo.

A jornalista Kenya Sade trará sua experiência no jornalismo cultural, ressaltando sua primeira cobertura internacional no Grammy Latino e sua presença no Prêmio Multishow. "Tive um ano muito bom cobrindo festivais e grandes eventos. A música é minha paixão", disse, ao lembrar de suas raízes que incluem a MPB e o samba.

No palco, o grupo Menos é Mais celebrará um ano histórico, tendo alcançado 1 bilhão de visualizações com o projeto Churrasquinho. Eles irão apresentar sucessos como "Coração Partido" e "Pela Última Vez", e ainda contarão com participações especiais de Tiago Iorc e Matheus Fernandes.

A noite também contará com o trio Trimanos Brasil, que revisitará clássicos da MPB com músicas como "Cálice" e "Naquela Mesa", trazendo à tona a influência da música em suas famílias.

Este especial de Ano Novo promete refletir sobre os desafios e conquistas de 2024, com uma abordagem diversificada que inclui dramaturgia, influência digital, jornalismo cultural e música. O programa é apresentado por Serginho Groisman, e a direção é de Serginho Groisman e Adriano Ricco.