‘Presente de Amor’ entra no lugar de ‘A.Mar’ no SBT

Em um movimento para atualizar sua programação, o SBT anunciou que a nova novela "Presente de Amor" irá substituir "A.Mar" a partir de janeiro. A telenovela mexicana, produzida por Silvia Cano para a TelevisaUnivision, foi bem recebida no México e encerrou sua exibição original em novembro de 2025.

"Presente de Amor" é inspirada na série turca "Bir Küçük Gün Işığı", que estreou em 2022. A versão mexicana teve a colaboração de roteiristas como Rossana Curiel, Cecilia Piñeiro e Juan Pablo Balcázar. No elenco, destacam-se Alejandra Robles Gil e Chris Pascal, acompanhados por nomes como Claudia Ramírez, Diana Bracho e Valentina Buzzurro.

A trama se concentra em uma família que enfrenta desafios como traições e segredos. Isabella, casada com Mauricio, descobre a infidelidade do marido e que Valentina, uma menina registrada em seu nome, é filha de uma relação extraconjugal. Após a morte trágica de Mauricio, Isabella se vê diante de dívidas inesperadas e busca apoio em Eugenio, chefe de seu falecido marido, que é peça central na narrativa.

O relacionamento entre Isabella e Eugenio se desenvolve enquanto ela trabalha na empresa dele, mas segredos do passado complicam essa conexão. Eugenio esconde que Valentina é sua sobrinha, filha de sua irmã desaparecida, o que provoca uma crise de confiança entre eles e um período de separação.

A novela ainda aborda as disputas legais envolvendo a guarda de Valentina, trazendo à tona corrupção e conflitos entre personagens como Isabella, Eugenio, Fausta e Fedra. Na busca por estabilidade, Isabella e Eugenio decidem se casar a fim de garantir um lar para a menina. Além disso, a história inclui elementos de rivalidade no mundo dos negócios, destacando a personagem Bárbara, que busca vingança devido à ruína de seu pai, atribuída à família de Fausta.

O SBT não revelou a data específica de estreia, mas confirmou que "Presente de Amor" será apresentada ao público em janeiro, como parte de sua estratégia para trazer adaptações internacionais de sucesso à sua grade de programação.

Ficha Técnica: