Chris Flores lança especial ‘Feliz Natal na Band’

A emissora Band encerra o ano de 2025 com uma programação especial que combina música, celebração e homenagens a grandes nomes da cultura. Entre os dias 24 e 28 de dezembro, uma série de programas irá entreter e reunir o público na televisão e nas plataformas digitais.

A agenda festiva começa na noite de Natal, 24 de dezembro, às 23h30, com o especial ‘Natal da Família Bocelli’. Apresentado por Adriana Araújo e Joel Datena, o programa conta com a participação do famoso tenor Andrea Bocelli, que se apresenta ao lado dos filhos, Matteo e Virginia. O espetáculo foi gravado nas pitorescas locações de Gressoney, na Itália, e traz arranjos inéditos para músicas clássicas como ‘Over The Rainbow’, ‘Joy To The World’ e ‘Feliz Navidad’, promovendo um clima de intimidade e afeto familiar.

No dia seguinte, 25 de dezembro, a programação mantém o espírito natalino com ‘Feliz Natal na Band’, também às 23h30. A apresentadora Chris Flores estará presente na inauguração da Árvore do Rio, localizada na Lagoa Rodrigo de Freitas. O evento contará com a Orquestra Petrobras Sinfônica regida pelo maestro Felipe Prazeres, apresentando trechos de obras como ‘O Quebra-Nozes’, ‘Noite Feliz’ e ‘Noite Azul’. Chris destaca a importância do Natal como um momento de celebração e reflexão, enfatizando o amor e a gratidão da Band por seus espectadores. O evento ainda terá um pocket show de Diogo Nogueira, que compartilha sua alegria em trazer o samba para um local tão icônico na época festiva.

Na sexta-feira, 26 de dezembro, às 23h, é a vez do show ‘Ney nos Açores’. O programa acompanha Ney Matogrosso em Ponta Delgada, nos Açores, marcando o encerramento da Semana de Arte e Cultura do Brasil. A apresentação mistura imagens da bela Ilha de São Miguel com performances ao vivo no histórico Coliseu Micaelense. Produzido por uma equipe criativa, incluindo Miguel de Almeida, Paulo Mendonça e Maurício Valim, o especial destaca a relevância de Ney na cena artística brasileira, mesmo aos 80 anos. Recentemente, ele tem sido homenageado em diversos formatos, incluindo cinema e documentários, e também será tema do enredo da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval de 2026.

Por fim, no domingo, 28 de dezembro, às 19h, a emissora apresenta ‘Retrospectiva 2025, Um Olhar Para 2026’. Este especial revisitará os principais eventos políticos, avanços tecnológicos, desafios ambientais e mudanças significativas do ano, além de trazer entrevistas com especialistas em diversas áreas, como economia e cinema. O programa concluirá com uma mensagem do professor Mario Sergio Cortella, refletindo sobre as expectativas para o ano seguinte.

Todos os especiais serão exibidos simultaneamente na televisão, no site da emissora e na plataforma Bandplay, ampliando o alcance e a interação com o público.