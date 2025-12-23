Acerte ou caia! é vice-líder nacional e lidera em capitais

A audiência do programa “Acerte ou Caia!”, apresentado por Tom Cavalcante, tem se destacado nas tardes de domingo, consolidando-se como uma das principais apostas de entretenimento da RECORD. No dia 21 de dezembro, o programa obteve resultados significativos em várias capitais brasileiras, incluindo Vitória e Goiânia, onde alcançou momentos de liderança.

Em Vitória, “Acerte ou Caia!” liderou a audiência por 10 minutos, atingindo um pico de 7,7 pontos e uma média de 5,7 pontos, com um share de 12,4%. O SBT, que ficou em terceiro lugar, registrou apenas 3,8 pontos de média no mesmo horário. Em Goiânia, a atração teve seis minutos de liderança, com pico de 6,7 pontos e média de 4,8 pontos, mantendo um share de 12,4%. Novamente, o SBT ficou em terceiro, com 3,4 pontos.

A análise nacional mostra que o programa alcançou um pico de 5,4 pontos e uma média de 4,5 pontos no mercado nacional, superando a média de 4,4 pontos do SBT. Em São Paulo, “Acerte ou Caia!” obteve um pico de 6 pontos, média de 4,9 pontos e share de 10,4%. No Rio de Janeiro, os números foram semelhantes, com pico de 6 pontos e média de 4,7 pontos, comparável aos 4,4 pontos do SBT.

Outras capitais também apresentaram desempenhos positivos. Em Brasília, o game show alcançou um pico de 7,9 pontos e uma média de 5,4 pontos, com share de 11,6%. Em Recife, o programa teve pico de 6,6 pontos, média de 4,7 pontos e participação de 12%. Porto Alegre, por sua vez, fechou com pico de 4,4 pontos e média de 3,6 pontos, garantindo a RECORD à frente do SBT, que teve média de 3,3 pontos na região.

Um dos momentos marcantes do episódio foi a vitória de Juliana Knust, que levou para casa um prêmio de R$ 44.002 ao superar o Desafio Final e eliminar concorrentes como Eri Johnson, Sandro Pedroso e Caíque Aguiar, entre outros.

Produzido pela Boxfish e dirigido por David Feldon, com a direção artística de Cesar Barreto, “Acerte ou Caia!” reforça a estratégia da RECORD de investir em um entretenimento diversificado. O programa é exibido nas tardes de domingo e todos os episódios podem ser assistidos na plataforma digital RecordPlus.