Funcionários da Santa Casa buscam pagamento de 13° em Campo Grande

Funcionários da Santa Casa de Campo Grande protocolaram uma ação coletiva na Justiça, reivindicando o pagamento integral do décimo terceiro salário. O pedido foi feito na noite de segunda-feira (22) e inclui profissionais da enfermagem, além de setores como administrativo, almoxarifado e limpeza. A ação contém uma tutela de urgência, estabelecendo uma multa de R$ 1 mil por dia em caso de atraso no pagamento.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, Lázaro Santana, destacou a gravidade da situação e a importância de garantir os direitos trabalhistas dos funcionários. Até o momento, essas categorias estão protestando intensamente em frente ao hospital, exigindo o pagamento do 13º. Com cartazes e instrumentos de percussão, como panelas e apitos, os trabalhadores se reuniram no local para demonstrar sua insatisfação, mantendo a pressão sobre a administração do hospital.

Metade dos empregados está participando dos protestos, enquanto a outra parte segue responsável por atendimentos e serviços essenciais, buscando minimizar impactos aos pacientes. A CEO da Santa Casa, Alir Terra, reconheceu que o hospital enfrenta dificuldades financeiras devido a desequilíbrios nos contratos e nos repasses para atendimento público. Ela mencionou a possibilidade de um empréstimo bancário como medida para resolver a situação.

Recentemente, a administração sugeriu um parcelamento dos salários, que foi rejeitado pelos trabalhadores. Neste contexto, os médicos do hospital também tomaram medidas legais, preferindo acionar a Justiça em vez de entrar em greve. Durante uma assembleia, eles opinaram contra a proposta de receber o pagamento em três parcelas nos anos de 2026.

A situação permanece tensa, e os funcionários aguardam uma solução efetiva para a questão do 13º salário, enquanto continuam com suas manifestações em busca de um retorno justo e imediato.