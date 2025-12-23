Marcos Winter retorna à TV Globo com nova novela vertical

A Globo lançou uma nova novela chamada “Tudo por uma Segunda Chance”, que foi criada especialmente para ser exibida nas redes sociais e na plataforma Globoplay. Com essa produção, a emissora marca o retorno do ator Marcos Winter após mais de dez anos longe de seus folhetins. A novela tem um formato diferente, com capítulos curtos e filmagem na vertical, características que atendem às novas demandas do consumo de conteúdo audiovisual.

Marcos Winter começou sua carreira na Globo antes da construção do Projac e vê o convite para essa nova produção como uma oportunidade de inovação. Ele destacou que o maior desafio é se adaptar a filmagens em um novo enquadramento. “Minha única preocupação foi com a marcação de movimento, porque o enquadramento é vertical, mas foi tudo muito rápido e simples. Eu aprendo rápido e sou um bom aluno”, disse o ator. Apesar das mudanças no formato, ele acredita que a essência da novela ainda está presente: “Ainda tem uma pegada bem de novela”.

A inclusão de influenciadores digitais no elenco, como Jade Picon, é vista como um aspecto positivo por Winter. Ele acredita que essa diversidade de perfis traz nova energia ao ambiente artístico. “A Jade é uma influenciadora, mas está fazendo um trabalho bacana. Tenho certeza de que ela está se dedicando, e se conseguir se firmar, será pelo seu mérito. Não é todo mundo que entra e se estabelece”, afirmou. Winter também recordou o início da carreira de Grazi Massafera, destacando como ela superou preconceitos no meio televisivo.

Apesar de sua carreira consolidada, Winter nunca se interessou por direção. “Eu poderia estar dirigindo, mas não sei mandar em ninguém. Acho que isso não tem a ver com meu jeito de ser”, confessou. Ele também falou sobre os desafios financeiros enfrentados por artistas. “Com tudo que ganhei na televisão, consegui algumas coisas, mas ficar sem trabalho por um tempo dificultou minha estabilidade financeira”, explicou.

Marcos Winter tem uma carreira diversificada, passando por vários gêneros e emissoras. Ele já atuou em “Pantanal”, na extinta Manchete, além de trabalhos recentes em novelas da Record e de volta à Globo. Sua formação em Artes Cênicas, adquirida após iniciar no teatro em 1984, complementa sua trajetória como ator versátil.

“Para Tudo por uma Segunda Chance”, foram produzidos 50 capítulos, cada um com duração de dois a três minutos. As produções são disponibilizadas semanalmente, às terças-feiras, nos perfis da Globo no TikTok, Instagram, Facebook, X e YouTube, assim como no aplicativo Globoplay. Esse modelo visa ampliar o alcance da teledramaturgia e reposicionar a emissora no mercado atual, aproveitando diferentes plataformas para dialogar com novos públicos e atualizar a linguagem da novela, sem perder os elementos clássicos do gênero. A estratégia também está alinhada com o objetivo de explorar novas formas de distribuição e testar formatos que podem impactar projetos futuros da emissora.