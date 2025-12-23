Arminda e Zenilda revelam desentendimentos em ‘Três Graças’

A trama da novela “Três Graças” promete esquentar nos próximos capítulos, especialmente com o personagem Zenilda, vivido por Andréia Horta. Zenilda decide enfrentar Arminda, interpretada por Grazi Massafera, e Ferette, interpretado por Murilo Benício, após flagrá-los em uma situação que a deixa alarmada. Essas cenas estão previstas para serem exibidas esta semana.

A reviravolta começa quando Arminda se torna sócia da Fundação Ferette. Ela procura Zenilda para comunicar a novidade, mas aproveita a ocasião para provocar a amiga de longa data. Em uma fala direta, Arminda diz: “Nada como ver uma mulher que nasceu para as tarefas domésticas fazer a única coisa possível: incentivar as amigas que querem um lugar ao sol!”. Essa provocação atinge o orgulho de Zenilda, que se sente motivada a buscar igualdade de direitos na Fundação.

Diante do desdém de Ferette ao tentar discutir seus direitos, Zenilda decide confrontar Arminda diretamente em sua casa. No entanto, o encontro se revela tenso. Zenilda reclama: “Eu não gostei do modo como você se comportou lá em casa hoje cedo!”. A resposta de Arminda não é menos incisiva: “E veio aqui só pra me dizer isso?”. Zenilda, com firmeza, afirma que não aceitará mais ser subestimada: “A partir de hoje, nunca mais vou engolir seus sapos”.

A situação se agrava ainda mais quando Ferette entra no quarto inesperadamente e questiona a intimidade entre as duas mulheres. Arminda estranha a presença de Ferette no quarto e indaga: “Mas que intimidades são essas, Ferette?”. Ferette tenta desconversar, explicando que sabia onde encontrá-las. O clima de tensão aumenta, e Arminda se pergunta se essa conversa é a causa da briga entre eles.

O personagem Ferette tenta reforçar que Zenilda deve ter os mesmos direitos que Arminda na Fundação. Ele diz: “Eu só estava feliz e queria dividir minha felicidade contigo! Não é todo dia que uma amiga passa a ocupar um cargo na Fundação Ferette. Pensei que você ia ficar orgulhosa de mim, Zenilda”. Contudo, Zenilda responde de maneira contundente, insinuando que Arminda estava apenas buscando mostrar seu poder diante do marido.

Ferette, percebendo a gravidade da situação, exige que Arminda peça desculpas a Zenilda, mostrando que o conflito entre os personagens está longe de se resolver.

A novela “Três Graças” foi criada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A trama ficará no ar até maio, quando será substituída pela nova novela “Quem Ama, Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que já conta com parte do elenco definido.