Thiago Garcia é o grande campeão do The Voice Brasil 2025; veja como foi a final no SBT

Thiago Garcia celebra vitória na final do The Voice Brasil 2025 ao lado do técnico Mumuzinho.

A noite de segunda-feira foi de muita emoção para quem acompanhou a grande final do The Voice Brasil. Em sua estreia completa na tela do SBT, o reality musical coroou Thiago Garcia como o grande vencedor da temporada 2025.

O cantor carioca, que faz parte do Time Mumuzinho, desbancou os outros finalistas em uma disputa decidida pelo voto popular. Com uma voz potente e apresentações marcantes, Thiago garantiu o troféu e o carinho dos telespectadores.

Natural de Realengo, na Zona Norte do Rio de Janeiro, o artista de 40 anos trouxe uma bagagem de superação para o palco. Ele trabalhava em um supermercado antes de entrar na competição e sempre deixou claro que nunca desistiu do sonho de viver da música.

A vitória não foi apenas simbólica, já que o campeão leva para casa um prêmio de R$ 500 mil. Além da quantia em dinheiro, Thiago Garcia agora terá a chance de alavancar sua carreira profissional com um contrato assinado com a gravadora Universal Music.

O encerramento desta edição também trouxe boas notícias para os fãs do formato. O apresentador Tiago Leifert confirmou que o programa já tem uma nova temporada garantida na grade da emissora para o próximo ano.

O caminho até a vitória e as apresentações finais – The Voice Brasil 2025

A decisão do programa foi dividida em duas etapas muito intensas. No primeiro momento, oito competidores subiram ao palco, sendo dois de cada time, e os técnicos precisaram escolher apenas um representante para seguir na disputa final.

No Time Mumuzinho, a briga foi interna entre Thiago e Gabriel Lima. Mesmo após algumas críticas do técnico sobre a entrega emocional da dupla na noite, Thiago foi o escolhido para representar o grupo na fase decisiva.

Para selar sua trajetória, o cantor escolheu um repertório sofisticado e cheio de brasilidade. Ele interpretou “Veludo Marrom”, de Liniker, e o clássico “Coleção”, de Cassiano, performances que mostraram sua versatilidade e controle vocal.

Na votação aberta ao público, Thiago Garcia alcançou 41,76% dos votos. Ele superou as finalistas Bell Éter (Time Duda Beat), Jade Salles (Time Matheus & Kauan) e Jamah (Time Péricles), que também deram um show à parte.

Trajetória de superação e foco na carreira

A história de Thiago no programa começou de forma impactante logo nas audições às cegas. Ao cantar “Outono”, de Djavan, ele fez Mumuzinho e Duda Beat virarem as cadeiras, escolhendo seguir com o pagodeiro, com quem divide a mesma origem geográfica no Rio.

Ao longo das fases, como as Batalhas e a Rodada de Fogo, ele passou por canções de Jorge Vercillo e Gilberto Gil. Cada passo foi dado com a consciência de quem precisou interromper os estudos de música no passado para ajudar a família financeiramente.

Ao receber o troféu, o cantor se emocionou e repetiu uma frase que virou seu lema durante a competição: “Os sonhos não envelhecem”. Ele agradeceu imensamente ao público pelas orações e pela torcida que o acompanhou desde o início.

Agora, com o contrato com a gravadora, a expectativa é que Thiago Garcia comece a produzir material autoral em breve. O mercado musical aguarda para ver como a “nova voz do país” irá imprimir sua identidade em projetos inéditos.

A nova fase do reality no SBT

A migração do The Voice Brasil para o SBT, sob a direção de Boninho, marcou uma mudança importante no entretenimento da emissora. A parceria com o Disney+ permitiu que o programa ganhasse uma vitrine digital robusta, atraindo um público diversificado.

Embora a audiência tenha tido números diferentes dos tempos de Globo, o engajamento comercial e a repercussão nas redes sociais foram considerados positivos. A confirmação da temporada 2026 mostra que o canal aposta na continuidade do sucesso dos realities musicais.

O entrosamento entre os técnicos Péricles, Duda Beat, Mumuzinho e a dupla Matheus & Kauan foi um dos pontos altos da edição. A mistura de estilos, do indie ao sertanejo, trouxe um frescor necessário para as avaliações dos candidatos.

Para quem perdeu a final ao vivo, as apresentações de Thiago Garcia e dos outros finalistas seguem disponíveis nas plataformas digitais. O momento da coroação encerra um ciclo de muita música boa e abre portas para novos talentos no cenário nacional.