números consolidados de 21 de dezembro de 2025

No último domingo, 21 de dezembro de 2025, a programação de TV registrou mudanças significativas nas audiências, especialmente com a alteração do horário do programa Domingão com Huck, que foi exibido mais cedo, antes da competição esportiva. Como resultado, o público que costumava acompanhar o programa diminuiu consideravelmente.

Durante a tarde, a final da Copa do Brasil, onde o Corinthians se consagrou campeão, alcançou picos de 30 pontos de audiência na Globo. Mesmo com esse alto desempenho do futebol, o programa Fantástico não obteve um desempenho superior ao habitual, mantendo sua média de audiência.

No SBT, o Programa Silvio Santos, apresentado por Patricia Abravanel, obteve sua pior audiência do ano, mas permaneceu em segundo lugar na disputa pela audiência.

Outro destaque da programação foi o jogo Acerte ou Caia!, que conquistou o segundo lugar no ranking de audiência, superando o Domingo Legal.

Segue abaixo a lista das audiências consolidadas do dia:

Audiências na Globo:

Santa Missa em Seu Lar: 4,2 pontos

Globo Repórter (reapresentação): 6,2 pontos

Antena Paulista: 7,1 pontos

Auto Esporte: 7,5 pontos

Globo Rural: 9,6 pontos

Viver Sertanejo: 9,1 pontos

Esporte Espetacular: 7,6 pontos

Temperatura Máxima: Free Guy – Assumindo o Controle: 7,4 pontos

Domingão com Huck: 8,8 pontos

Bora pro Jogo: 13,2 pontos

Copa do Brasil: Vasco x Corinthians: 25,1 pontos

Fantástico: 16,4 pontos

Especial Conversa com Bial: 9,7 pontos

Irracional: A Ciência do Crime: 8,0 pontos

Domingo Maior: Duro de Matar: 5,4 pontos

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3 pontos

Audiências no SBT:

Desenhos Bíblicos: 1,6 pontos

Record Teen: 1,8 pontos

Eu, a Patroa e as Crianças: 2,6 pontos

Todo Mundo Odeia o Chris: 2,9 pontos

Cine Maior: Cortina de Fogo 2: 4,2 pontos

Acerte ou Caia!: 4,9 pontos

Domingo Espetacular: 4,3 pontos

Esporte Record: 2,8 pontos

Chicago P.D.: 2,2 pontos

Igreja Universal: 0,4 pontos

Audiências na Band:

Os Chocolix: 0,1 pontos

O Diário de Mika: 0,1 pontos

Manhã Melhor: 0,2 pontos

Mobiauto: 0,1 pontos

Saúde e Bem-Estar: 0,1 pontos

Cidade Forte, Brasil Forte: 0,3 pontos

Viva Sorte: 0,5 pontos

Show do Esporte: 1,0 ponto

Copa Africana das Nações: Marrocos x Comores: 1,3 pontos

Domingo no Cinema: O Sexto Dia: 0,7 pontos

Perrengue na Band: 1,4 pontos

Esses números refletem a medição realizada na Grande São Paulo, onde um ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Essas informações são cruciais para o planejamento do mercado publicitário, que usa os dados de audiência para determinar o alcance de suas campanhas.