Notícias

números consolidados de 21 de dezembro de 2025

Autor Rodrigo Campos
Domingão com Huck. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 21/12/2025

No último domingo, 21 de dezembro de 2025, a programação de TV registrou mudanças significativas nas audiências, especialmente com a alteração do horário do programa Domingão com Huck, que foi exibido mais cedo, antes da competição esportiva. Como resultado, o público que costumava acompanhar o programa diminuiu consideravelmente.

Durante a tarde, a final da Copa do Brasil, onde o Corinthians se consagrou campeão, alcançou picos de 30 pontos de audiência na Globo. Mesmo com esse alto desempenho do futebol, o programa Fantástico não obteve um desempenho superior ao habitual, mantendo sua média de audiência.

No SBT, o Programa Silvio Santos, apresentado por Patricia Abravanel, obteve sua pior audiência do ano, mas permaneceu em segundo lugar na disputa pela audiência.

Outro destaque da programação foi o jogo Acerte ou Caia!, que conquistou o segundo lugar no ranking de audiência, superando o Domingo Legal.

Segue abaixo a lista das audiências consolidadas do dia:

Audiências na Globo:

  • Santa Missa em Seu Lar: 4,2 pontos
  • Globo Repórter (reapresentação): 6,2 pontos
  • Antena Paulista: 7,1 pontos
  • Auto Esporte: 7,5 pontos
  • Globo Rural: 9,6 pontos
  • Viver Sertanejo: 9,1 pontos
  • Esporte Espetacular: 7,6 pontos
  • Temperatura Máxima: Free Guy – Assumindo o Controle: 7,4 pontos
  • Domingão com Huck: 8,8 pontos
  • Bora pro Jogo: 13,2 pontos
  • Copa do Brasil: Vasco x Corinthians: 25,1 pontos
  • Fantástico: 16,4 pontos
  • Especial Conversa com Bial: 9,7 pontos
  • Irracional: A Ciência do Crime: 8,0 pontos
  • Domingo Maior: Duro de Matar: 5,4 pontos
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3 pontos

Audiências no SBT:

  • Desenhos Bíblicos: 1,6 pontos
  • Record Teen: 1,8 pontos
  • Eu, a Patroa e as Crianças: 2,6 pontos
  • Todo Mundo Odeia o Chris: 2,9 pontos
  • Cine Maior: Cortina de Fogo 2: 4,2 pontos
  • Acerte ou Caia!: 4,9 pontos
  • Domingo Espetacular: 4,3 pontos
  • Esporte Record: 2,8 pontos
  • Chicago P.D.: 2,2 pontos
  • Igreja Universal: 0,4 pontos

Audiências na Band:

  • Os Chocolix: 0,1 pontos
  • O Diário de Mika: 0,1 pontos
  • Manhã Melhor: 0,2 pontos
  • Mobiauto: 0,1 pontos
  • Saúde e Bem-Estar: 0,1 pontos
  • Cidade Forte, Brasil Forte: 0,3 pontos
  • Viva Sorte: 0,5 pontos
  • Show do Esporte: 1,0 ponto
  • Copa Africana das Nações: Marrocos x Comores: 1,3 pontos
  • Domingo no Cinema: O Sexto Dia: 0,7 pontos
  • Perrengue na Band: 1,4 pontos

Esses números refletem a medição realizada na Grande São Paulo, onde um ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Essas informações são cruciais para o planejamento do mercado publicitário, que usa os dados de audiência para determinar o alcance de suas campanhas.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor